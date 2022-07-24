Дачники рассказали, как защитить клубнику от птиц

Количество птиц, поселяющихся на дачных участках, постоянно увеличивается. Большая проблема возникает тогда, когда вблизи огорода расположен лес или поле.

Укрывной материал:

В магазинах есть большой выбор укрывных материалов, приобрети можно любой. Это наиболее цедящий и популярный вид защиты культур. Особое предпочтение отдают сетке. Она хорошо спасает клубнику от птиц, при этом пропуская свет, воду и другие питательные вещества.

Хозяину удобно ухаживать за растением, а у насекомых есть возможность опылять.

Укрыть ягоду от птиц можно непрозрачным укрытием.

Вредители даже не заметят культуру, но есть ряд недостатков:

низкая урожайность из-за нехватки света;

невозможно естественное опыление;

сложно подобраться к ягоде.

Хорошим и удобным вариантом будет фиксация укрывного материала. Для этого ее крепят на металлическом или пластмассовом каркасе.

Блестящие и громкие предметы:

Благодаря отражению солнечных лучей, компакт диски или пленка от видеокассет будет переливаться и создавать эффект движения. Для этого «защиту» развешивают вокруг клубники, чтобы птицы не добрались до нее. Минус такого способа в том, что участок теряет ухоженный и привлекательный вид.

Опытные садоводы рекомендую приобретать что-нибудь из арсенала фэн-шуя, например колокольчики или «Музыку ветра». Звук отпугивает вредителей, при этом приятен человеческому уху.

Но стоит учесть, что:

постоянный шум надоедает владельцу участка, а может и его соседям;

звуки издаются только в ветряную погоду;

птицы быстро привыкают к грохоту и блеску, вновь возвращаются к ягоде.

Соорудить простой громкий отпугиватель можно из консервных банок или старых металлических обрезков. Дополнительно их можно связать и с блестящими предметами, так птицы будут чувствовать движение и шум.

Огородное пугало:

Излюбленный способ многих бабушек – установка искусственного человека. Обычно он состоит из 2 скрепленных накрест палок, на которые одевают старую одежду. Для объемности пугало заполняют соломой, а наверх ставят мешок с нарисованным лицом.

Такая конструкция отпугивает птиц только первое время. Позже они понимают, что фигура поддельная. В таком случае ее лучше дополнить украшениями.

Современные устройства:

Технологии – решение для многих проблем. Для отпугивания пернатых можно приобрести большое количество устройств. Некоторые дачники используют автоматические хлопушки, дополнительно с яркими огоньками. Но это тоже подходит не всем, и предпочтение отдают приборам, которые работают на высокой частоте.

Такие аппараты бесшумны для людей, но придают дискомфорт птицам.

Нельзя забывать о том, что жестокие методы по отношению к пернатым не подходят. Нужны только в том случае, когда их нашествие многочисленное и несет существенный вред урожаю. Тем более, что можно решить проблему и безопасно для всех.