Закупка у США РСЗО HIMARS - приоритет для Минобороны Латвии
Латвия хочет закупить американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает портал LSM.
Министр обороны поинтересовался у США об их наличии и ценах. По мнению экспертов, использование систем HIMARS способствовало ослаблению российского наступления на Украине.
В число приоритетов Министерства обороны Латвии входят: береговая оборона, системы ПВО средней дальности и РСЗО HIMARS, сообщается на сайте LSM.
Что касается систем береговой обороны, то министерство ждет дополнительной информации от потенциальных поставщиков. В свою очередь, вместе с Эстонией будут закуплены ЗРК средней дальности. Ведется работа по организации этой сделки.
"Это совместный проект стран Балтии, и Минобороны надеется, что США смогут софинансировать проект. Ждем ответа", — подчеркивает LSM.
Портал Delfi пишет, что Рига надеется, что системы поступят в распоряжение латвийских военных до 2025 года. Отмечается также, что высокий спрос на это оружие в Украине может замедлить поставки комплектов в Латвию.
Как напоминает LSM, Рига планирует постепенно увеличивать расходы на оборону до 2,5% ВВП в течение следующих трех лет.
Опубликовано: Николай Скира
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