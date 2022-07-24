Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует прощальный визит в Киев

Борис Джонсон хочет еще раз съездить в Киев и встретиться там с Владимиром Зеленским перед тем, как покинуть свой пост, сообщает The Sunday Telegraph.

Как сообщает The Sunday Telegraph, тема возможного прощального визита в Киев поднималась во время пятничного телефонного разговора Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским. Они будут говорить снова на следующей неделе.

"Он действительно чувствует бремя ответственности, будучи самым большим союзником Зеленского. Он не может просто так уйти, не убедившись, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем он покинет свой пост", - сказал соратник Бориса Джонсона, которого цитирует газета.

После начала российской спецоперации в Украине премьер-министр Борис Джонсон дважды посещал Киев — в апреле и в июне. Во время последнего он анонсировал программу обучения украинских военных в Великобритании.

На этой неделе премьер-министр Великобритании был на одном из полигонов в Северном Йоркшире, где наблюдал за тренировками украинцев.

Борис Джонсон покинет пост премьер-министра 6 сентября. Это произойдет на следующий день после того, как его Консервативная партия объявит, кто из двух- Лиз Трасс или Риши Сунак победил на выборах партии и станет ее новым лидером.