Огородники рассказали, как получить богатый урожай перца
Даже в Сибири огородники выращивают огромные урожаи сладкого перца. При соблюдении определенных правил, теплолюбивая культура хорошо растет и плодоносит в открытом грунте, теплице.
Главный секрет огромных урожаев перца – хорошая рассада:
Купленная на рынке рассада, − «кот в мешке». Могут обмануть с сортом, продать переростков. Выращенная своими руками рассада – гарантия хорошего урожая. Бывалые огородники умеют выбрать подходящий сорт, знают в какие сроки сеять семена.
Здоровую рассаду выращивают без пикировки, семена сеют в отдельные стаканчики объемом 500 мл. Чтобы сформировать хорошую корневую систему, грунт готовят рыхлый, питательный.
Субстраты готовят по-разному:
1 часть огородной земли, 1 часть перегноя;
1 часть покупной, 1 часть огородной земли;
⅔ огородной земли, ⅓ нейтрального торфа.
Качество рассады зависит от сроков посева: в Сибири и на Урале – начало марта, в Центральной России – в последнюю неделю февраля, на юге – с конца января по середину февраля. Поздно посеянные перцы долго приживаются, поздно вступают в пору плодоношения, плоды не вызревают. У перцев, передержанных на подоконнике, урожайность ниже.
Урожай зависит от опыления:
Это совет для владельцев теплиц, которые наблюдают странную картину – на перцах много цветков, а завязей не видно. Такое случается при высокой влажности воздуха, если растения обильно поливают, а теплицу не проветривают.
Суперфосфат не используют в теплице, потому что он долго разлагается. Его вносят под перцы, растущие в открытом грунте.
Что делают в таких случаях бывалые огородники, они переходят на умеренный режим поливов, регулярно проветривают теплицу. Для лучшего опыления перцы опрыскивают препаратами «Бутон», «Завязь». Обработку проводят утром.
Чтобы плоды не гнили:
Бывалые огородники советуют, как спасти урожай от гнили, они знают, что делать, если гниют плодоножки, плоды вянут, осыпаются. В открытом грунте проблема возникает в сырую, прохладную погоду, в теплице при чрезмерных поливах, отсутствии проветривания.
Если такая проблема возникла в огороде, то кусты подкармливают по листу кальциевой селитрой:
10 л воды;
½ стакана удобрения.
В теплице с плодовой гнилью перцев борются другим способом. Приобретают биостимулятор Циркон, его раствором кусты опрыскивают вечером.
Перцы хорошо плодоносят на высоких грядках:
Погода не радует стабильностью, поэтому бывалые огородники сооружают высокие грядки. На ⅔ объема заполняют растительными и пищевыми отходами, на ⅓ − плодородной землей смешанной с перегноем или компостом.
Рассаду высаживают под дуги и накрывают:
первый слой (внутренний) – укрывной материал;
второй слой (наружный) – пленка.
Гряду закрывают на ночь, в прохладную погоду, во время затяжных дождей. Они актуальны в мае, первой половине июня и во второй половине августа. Урожайность перцев на высокой грядке отличная, им комфортно без суточных перепадов температуры, постоянной влажности.
Огромного урожая без подкормок не вырастить:
Перец подкормки любит в хорошем грунте и при регулярных поливах растет как на дрожжах. У рассады формируется крепкая корневая система, если на дно стаканчика кладут яичную скорлупу. А кусты дают огромный урожай, если их каждую неделю поливают травяным настоем.
У каждого бывалого огородника есть бочка для приготовления «бражки», сначала ее на ¾ заполняют свежей травой, потом заливают водой. Настой готов к употреблению через 7−10 дней, его при поливе добавляют в воду – 1 л на 10 литровое ведро.
Опубликовано: Ангелина Крент
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