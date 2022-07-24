Огородники рассказали, как получить богатый урожай перца

Даже в Сибири огородники выращивают огромные урожаи сладкого перца. При соблюдении определенных правил, теплолюбивая культура хорошо растет и плодоносит в открытом грунте, теплице.

Главный секрет огромных урожаев перца – хорошая рассада:

Купленная на рынке рассада, − «кот в мешке». Могут обмануть с сортом, продать переростков. Выращенная своими руками рассада – гарантия хорошего урожая. Бывалые огородники умеют выбрать подходящий сорт, знают в какие сроки сеять семена.

Здоровую рассаду выращивают без пикировки, семена сеют в отдельные стаканчики объемом 500 мл. Чтобы сформировать хорошую корневую систему, грунт готовят рыхлый, питательный.

Субстраты готовят по-разному:

1 часть огородной земли, 1 часть перегноя;

1 часть покупной, 1 часть огородной земли;

⅔ огородной земли, ⅓ нейтрального торфа.

Качество рассады зависит от сроков посева: в Сибири и на Урале – начало марта, в Центральной России – в последнюю неделю февраля, на юге – с конца января по середину февраля. Поздно посеянные перцы долго приживаются, поздно вступают в пору плодоношения, плоды не вызревают. У перцев, передержанных на подоконнике, урожайность ниже.

Урожай зависит от опыления:

Это совет для владельцев теплиц, которые наблюдают странную картину – на перцах много цветков, а завязей не видно. Такое случается при высокой влажности воздуха, если растения обильно поливают, а теплицу не проветривают.

Суперфосфат не используют в теплице, потому что он долго разлагается. Его вносят под перцы, растущие в открытом грунте.

Что делают в таких случаях бывалые огородники, они переходят на умеренный режим поливов, регулярно проветривают теплицу. Для лучшего опыления перцы опрыскивают препаратами «Бутон», «Завязь». Обработку проводят утром.

Чтобы плоды не гнили:

Бывалые огородники советуют, как спасти урожай от гнили, они знают, что делать, если гниют плодоножки, плоды вянут, осыпаются. В открытом грунте проблема возникает в сырую, прохладную погоду, в теплице при чрезмерных поливах, отсутствии проветривания.

Если такая проблема возникла в огороде, то кусты подкармливают по листу кальциевой селитрой:

10 л воды;

½ стакана удобрения.

В теплице с плодовой гнилью перцев борются другим способом. Приобретают биостимулятор Циркон, его раствором кусты опрыскивают вечером.

Перцы хорошо плодоносят на высоких грядках:

Погода не радует стабильностью, поэтому бывалые огородники сооружают высокие грядки. На ⅔ объема заполняют растительными и пищевыми отходами, на ⅓ − плодородной землей смешанной с перегноем или компостом.

Рассаду высаживают под дуги и накрывают:

первый слой (внутренний) – укрывной материал;

второй слой (наружный) – пленка.

Гряду закрывают на ночь, в прохладную погоду, во время затяжных дождей. Они актуальны в мае, первой половине июня и во второй половине августа. Урожайность перцев на высокой грядке отличная, им комфортно без суточных перепадов температуры, постоянной влажности.

Огромного урожая без подкормок не вырастить:

Перец подкормки любит в хорошем грунте и при регулярных поливах растет как на дрожжах. У рассады формируется крепкая корневая система, если на дно стаканчика кладут яичную скорлупу. А кусты дают огромный урожай, если их каждую неделю поливают травяным настоем.

У каждого бывалого огородника есть бочка для приготовления «бражки», сначала ее на ¾ заполняют свежей травой, потом заливают водой. Настой готов к употреблению через 7−10 дней, его при поливе добавляют в воду – 1 л на 10 литровое ведро.