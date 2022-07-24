Дачники рассказали, из-за чего на листьях клубники появляются пятна

Что делать, если листки сменили цвет с зеленого на желтый, красный или коричневый? Это значит, что клубнике нужна немедленная реабилитация.

Белые:

Причиной этого заболевания является рамуляриоз (популярная болезнь). Для опрыскивания рекомендуют применять 1% бордоскую жидкость или ее аналоги. Процедуру нужно проводить только перед распусканием цветочков или после сбора урожая. Также рекомендуется удобрять почву минеральными удобрениями.

Обрабатывать листик следует и сверху, и снизу.

Рыжие (ржавые):

Причиной является ржавчинный грибок. Следует оборвать и уничтожить места, покрытые пятнами. Остригать их рекомендуется над чем-то (какая-то ткань), чтобы споры грибка не попали на здоровые саженцы. Рекомендуется не садить растения рядом с зараженными, чтобы избежать появления грибка.

Необходимо обеспечить щадящий полив, избегая разбрызгивания воды. Также рекомендуется регулярно ухаживать за участками с посадками, выдергивая сорняки и удаляя усы.

Бурые:

Кустики, покрытые пятнами, следует выкинуть и сжечь, чтобы избежать распространения заражения по всему участку. Для реабилитации используют 1% бордоской жидкости, опрыскивая сохранившиеся кусты.

Исключают использование азотного удобрения и уменьшают полив. После сбора плодов следует опрыскать фитоспорином. Также для избавления от болезни нужно истребить насекомых-вредителей, проводить мульчирование земли золой.

Желтые:

Причина этого заболевания – лиственная ржавчина. Рекомендуется срезать саженцы под корень, а затем сжечь. Обработать бордоской жидкостью сразу после обрезания. Фунгициды не использовать (содержат вредные для людей вещества).

Черные:

Причина – антракноз. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо опрыскивать пораженную рассаду фунгицидом (Метаксилом). Если покрыты пятнами только листики, куст можно реабилитировать.

Но если заболевание коснулось побегов и ствола – следует все сжечь. Для предотвращения дальнейшего развития антракоза рекомендуется опрыскивать здоровые посадки Сигнумом.

Красные:

Если пятнами поражена большая часть листиков, куст следует сжечь.

Весной и ближе к осени следует обрабатывать:

хлорокисью меди;

Оксихомом;

Орданом;

Эупареном.

Здоровые саженцы, находящиеся рядом, следует также опрыскивать. Болезнь на них уже может присутствовать, просто еще не проявившись.

Серо-коричневые:

Для избавления от этой болезни (фузариоз) следует опрыскивать весной саженцы такими препаратами, как Ордан, Фалькон, Метаксил. Принимать меры нужно уже на начальной стадии. Следует обрабатывать листки фунгицидом, уничтожать сорняки и старые усы, не допуская сгущения размещения саженцев.

Запрещается высаживать клубнику на грядки, где раньше рос картофель или томат, потому что фузариоз уничтожает и эти культуры.

Если листики клубники сменили цвет нужно действовать незамедлительно. Заболевания опасны не только пораженному кусту, но и остальным растениям на приусадебном участке. Соблюдение профилактики, а также правильный уход за растением гарантирует получение качественного урожая.