Огородники рассказали, как выращивать томаты в мешках

На небольшом дачном участке можно компактно разместить все культуры, если подойти к этому вопросу обдуманно.

Принцип посадки в мешках:

В мешках можно переставлять растения с одного места на другое – из тени на солнечный участок, с холода в тепло. Помидоры при этом не страдают, а вот огурцы, кабачки при перемещении легко повреждаются.

Малое количество почвы в емкостях быстро нагревается и медленно остывает. Влага испаряется медленно, частых поливов не требуется. Плоды получаются сочными, вкусными.

Сначала саженцы сажают в средние пакеты, объемом 30 л, вместимость грунта 20 кг. Когда растения подрастут и окрепнут их пересаживают в большие мешки, объемом от 50 л и более. Мешки лучше подбирать светлых тонов, темный цвет притягивает тепло, и корневая система будет сильно нагреваться.

Мешковина, в которой продают сахар, подходит для посадки томатов, она прочная и воздухопроницаемая, это важно для корней.

Мешок заполняют плодородной почвой на ½ или 1/3 объема мешка в зависимости от высоты куста. Верхнюю часть кулька выворачивают наружу. Емкости переносят в теплицу или в огород, ставят плотно друг к другу. Для высоких кустов устанавливают опоры, по мере роста растения подвязывают.

Пошаговая инструкция посадки рассады в пакеты:

В приготовленной почвенной смеси делают лунку, достают рассаду вместе с комом земли из контейнера и высаживают в ямку. В большом кульке помещается 2-3 растения в зависимости от сорта, высоты и компактности кустов.

Засыпают лунку почвой, оставляя на поверхности шейку роста.

Грунт трамбуют и поливают.

Плотный полиэтилен не пропускает воздух, поэтому в пакетах необходимо сделать боковые отверстия для доступа воздуха к корневой системе растений.

Уход за помидорами:

Условия ухода за томатами в мешках такие же, как и в открытом грунте. Регулярные поливы, подкормки, пасынкование и подвязка кустов. Поливают кустики 1 раз в 3 дня, но смотрят по погоде – в жару поливы увеличивают, в пасмурную погоду сокращают.

Подкармливают томаты 3-4 раза за сезон. Первый раз удобряют через 15 суток после пересадки в грунт, второй раз – во время цветения и образования завязей. Последнее кормление – в период плодоношения помидоров. Используют комплексные удобрения для овощей.

Варианты подкормок:

Азот нужен на первом этапе развития саженцев. Применяют азотные добавки с добавлением фосфора и калия. Подойдут настои из травы, коровяка, золы.

При появлении цветов используют раствор: на ведро воды разводят 25 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия. На 1 растения расходуют 700 мл состава под корень. Если в одном мешке сразу 3 саженца, то достаточно вылить 1.2 л раствора.

В период плодоношения нужен калий, азот исключают. На ведро воды вносят 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. гумата калия. Поливают под корень – 1 л смеси под куст.

Раствор золы богат калием – 1 стакан на 10 л воды. Вместо него можно применить препарат Калимаг – 10 г на 1 кв. м. Рассчитывают дозу в зависимости от объема мешка.

Пасынкование необходимо томатом в любой емкости и на любой площади. Формируют кусты в 1-3 стебля, в зависимости от сорта. Пасынки удаляют, растущие из листовых пазух.

В первые месяцы следует подсыпать грунт к стеблю, чтобы укрепить основной стебель. Часто и много поливать нельзя, в мешках влага держится долго, могут сгнить корни. Использованную землю после сбора урожая овощей выбрасывают, вторичное использование зараженного грунта негативно отразиться на развитии саженцев.

Мешки можно помыть и применить на следующий сезон.