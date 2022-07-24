Огородники рассказали, как предотвратить фитофтороз у овощей

Фитофтороз – наиболее опасное заболевание огородных растений, в частности томатов.

Обработка почвы с осени:

Профилактические мероприятия по борьбе с фитофторозом должны начинаться задолго до появления первых признаков болезни. Как правило, первые мероприятия по профилактике начинаются с осени.

После уборки урожая проводят:

Дезинфекцию почвы, стен теплицы и инвентаря, который использовался во время огородного сезона.

Удаление остатков растений с корнями, сжигание пораженных экземпляров.

Весной также за 1-2 месяца до посадки теплицу проветривают, обрабатывают фунгицидами почву, каркас и стенки теплицы.

Посев сидератов:

Чтобы повысить плодородность почвы и оздоровить ее, сеют с осени или весной сидераты. Для дезинфекции грунта лучше всего использовать крестоцветные культуры (горчица белая, масличная редька), фацелию и календулу. Практически все из них можно посадить весной, кроме редьки.

После того, как молодые растения наберут силу, но еще не образуются бутоны, их скашивают и заделывают в почву. А уже затем высаживают томаты на грядки.

Устранение условий, комфортных для размножения грибка:

Активнее всего развивается фитофтороз в тепличных условиях, где высокая влажность и тепло. Если правильно ухаживать за растениями, устраняя факторы, которые помогают развитию грибка, то споры не будут размножаться.

Теплицы регулярно проветривают, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Нельзя, чтобы на тепличном покрытии собирались капли воды, так как именно они могут стать разносчиками заболевания.

Стараются не допускать перепадов температур, которые свойственные теплице в конце лета.

Почву регулярно подпитывают составами, где есть калий, марганец, йод. Именно эти элементы укрепляют иммунитет растений.

Часто способствуют развитию и распространению грибка слишком густые посадки.

Регулярные обработки:

Обработка от фитофтороза специальными составами начинается перед посевом семян. Их обрабатывают раствором Фитоспорин-М или марганцовки. Далее опрыскивание высаженных растений проводят с интервалом в 10-15 дней.

Фитофтороз – очень опасное заболевание, поэтому рекомендуют чередовать химические, биологические препараты и народные средства.

Популярные химические вещества:

Хом;

Ордан.

Наиболее эффективные народные средства:

опрыскивание настоем чеснока (100 г измельченных зубчиков настаивают сутки в стакане воды, а затем разводят слабым раствором марганцовки);

опудривание древесной золой;

полив дрожжевой водой (на 10 л воды добавляют 100 г дрожжей).

Биологические препараты (Байкал, Фитоспорин, Трихофит) менее опасны для человека и животных.

Пасынкование и правильный полив:

К загущению посадок и нехватке кислорода приводит быстрое разрастание томатов и отсутствие пасынкование. Поэтому удалять лишние отростки нужно не только для более быстрого созревания плодов, но и в целях профилактики фитофтороза.

Одним из факторов, которые способствуют развитию заболевания, является высокая влажность. Поэтому полив в защищенном грунте должен быть регламентированным. В жаркую погоду поливают растения 1 раз в 3-7 дней.

В открытом грунте поливают растения с учетом осадков.