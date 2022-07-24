Китайский бренд Honor отозвал свою команду из Индии

Китайский бренд смартфонов Honor, ранее входивший в состав Huawei Technologies Co, отозвал свою команду из Индии, поскольку Нью-Дели продолжает ужесточать контроль над китайскими компаниями.

Исполнительный директор Honor Чжао Мин рассказал, что индийский бизнес компании из Шэньчжэня продолжит работать под управлением местных партнеров на условиях безопасного подхода.

Это связано с тем, что несколько ведущих китайских брендов смартфонов попали под расследование индийских властей.

Ранее в этом месяце индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями провело обыски в местных офисах Vivo и заморозило банковские счета компании по подозрению в отмывании денег.

Несколько дней спустя министерство финансов Индии провело обыск в офисных помещениях родственного Vivo бренда Oppo, обвинив его в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 550 миллионов долларов США.

В мае правительство Индии конфисковало у Xiaomi 725 миллионов долларов США в связи с предполагаемыми незаконными денежными переводами. В феврале индийские налоговики провели обыски в офисах Huawei.

Напряженность между Индией и Китаем обострилась после кровопролитного военного столкновения в 2020 году из-за спорной границы между двумя странами в Гималаях.

С тех пор Индия запретила более 250 китайских приложений, ссылаясь на соображения безопасности.