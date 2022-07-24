Огородники рассказали, как с помощью спирта увеличить урожай перца

Перцы – требовательная растительная культура. Для ее полноценного роста и увеличения количества урожая рекомендуется периодически вносить органические удобрения.

Преимущества применения:

Применение нашатырного спирта важно для рассады перцев.

Связано это с рядом преимуществ от его воздействия:

сохранение отличных вкусовых качеств растения;

содержание в спирте азота, который необходим для полноценного роста любой растительной культуры;

увеличение урожайности;

препятствие развитию хлороза;

улучшение усвоения в почве других подкормок.

Кроме того, его можно купить по доступной цене в любой аптеке, а применяется он достаточно просто.

К недостаткам относят возможность окисления почвы из-за переизбытка спирта. Но, если соблюдать дозировку и правила приготовления раствора, то этого не произойдет.

Способы применения спирта:

Нашатырный спирт применяют на разных стадиях роста перцев. Цели от его использования могут быть различными.

Профилактика заболеваний. Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать емкости для посева семян или пересадки саженцев спиртовым раствором. Это процедура позволяет предотвратить появление муравьев, ос и возникновение различных садовых заболеваний.

Подкормка. В нашатыре содержится аммиак, который необходим для рассады для полноценного роста и увеличения количества урожая. Первый раз внести удобрение рекомендуется через 2 недели после пикирования – вылить под корень раствор из 1 ч. ложки 25% нашатырного спирта, растворенного в 1 л. воды.

Второй раз следует повторить процедуру через 2-3 дня после пересадки кустиков в парник или открытый грунт.

Опытные садоводы рекомендуют использовать 25% нашатырный спирт, если на растение напал долгоносик или дрозофил. Для этого рекомендуется развести его в 10 л ведре воды. Полученный состав вносить под корень растительной культуры каждую неделю.

Не рекомендуется допускать попадания состава на листики или стебли растения. Это может привести к появлению ожогов.

Меры предосторожности:

В составе нашатыря содержится аммиак – токсичное вещество.

Поэтому при его использовании настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

необходимо надеть перчатки из латекса и фартук из пластика;

защитить органы дыхания с помощью респиратора;

при использовании состава в парнике, требуется открыть двери и рамы.

Первичный симптом отравления – появление тошноты и рвоты. В этом случае необходимо выпить подогретое молоко и вызвать «Скорую помощь».

Нашатырный спирт – уникальная подкормка для перцев. Однако увлекаться ей не стоит. Чтобы не причинить вреда растительной культуре, рекомендуется ее вносить не более 3 раз в год. Также следует соблюдать меры предосторожности.