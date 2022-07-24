Дачники рассказали, как избавиться от тли народными способами

От тли страдают молодые яблони, взрослым деревьям тля не страшна. Насекомые нападают на молодые побеги.

Народные способы борьбы с тлей:

Химии в магазинах много, но у нее так много побочных эффектов. Многие садоводы побаиваются инсектицидов и используют народные способы. Методы, которые использовали наши бабушки, менее агрессивные, эффективны при своевременном применении. Ингредиенты растворов и настоев не вредят пчелам, почве, деревьям.

Нашатырный спирт от тли на яблонях:

В аптеке покупают 10% нашатырный спирт, используют его, как только на деревьях появятся скрученные листочки.

Раствор для опрыскивания готовят по рецепту:

10 л воды;

40 мл нашатырного спирта;

З столовых ложки жидкого мыла.

Жидкое мыло – прилипатель, оно образует на листьях, коре веток тонкую пленку. Пленка мешает жизнедеятельности тли, повышает эффективность нашатырного спирта.

Средство содержит аммиак, поэтому его используют с весны до середины июля, это хорошая азотная подкормка. Она активизирует рост побегов, укрепляет иммунитет, уничтожает взрослых вредителей и личинок.

Яблони опрыскивают 1 раз в 10 дней. Во второй половине лета обработки прекращают, азотные внекорневые подкормки снижают морозостойкость – тормозят вызревание древесины.

Уксус, горчица и водка от вредителей сада:

Для борьбы с тлей садоводы используют яблочный уксус. На 10 л воды добавляют 2 столовых ложки уксуса и 2 столовых ложки жидкого мыла. Однократная обработка не эффективна. Вредители исчезают, если деревья опрыскивают уксусной водой регулярно – 1 раз в 7−14 дней.

Если в уксусную воду добавить 1 ст. л. сухой горчицы, то эффективность средства возрастет.

От нашествия тли молодые яблони спасают настоем горчицы, готовят его по старому народному рецепту:

вода – 10 л;

сухая горчица – 100 г;

ингредиенты перемешивают, настаивают в течение суток;

перед применением добавляют тертое хозяйственное мыло – 60 г.

Водка и спирт тоже уничтожают тлю. Для приготовления спиртового раствора берут 1 литр воды и 150 мл спирта. Водки нужно больше – 300 мл на 1 литр воды. Для лучшего прилипания, в жидкость для опрыскивания добавляют жидкое хозяйственное мыло.

Народные рецепты с золой:

Просеянная зола есть у каждого садовода-огородника, это и удобрение, и средство борьбы с вредителями. Для отпугивания насекомых, ей припудривают молодые листья после дождя и почву вокруг ствола. В сухую погоду ветки яблонь опрыскивают зольным настоем. На ведро жидкости добавляют 300 г золы и 2−3 ст. л. жидкого мыла.

Божьи коровки от тли на яблоне:

Эти насекомые уничтожают тлю, поэтому чем их больше в яблоневом саду, тем лучше. Для привлечения божьих коровок используют эфирное масло пихты, других хвойных растений. Это не кардинальный способ борьбы, а профилактическая мера, поэтому обработку проводят, не дожидаясь появления вредителей.

Для обрызгивания деревьев готовят раствор:

10 л воды;

10 мл хвойного эфирного масла;

3 столовых ложки жидкого мыла.

Рабочую жидкость заливают в бак садового опрыскивателя и утром (вечером) в безветренную погоду обрабатывают кроны, стволы яблонь, груш, других деревьев, растущих в саду.

Все народные рецепты эффективны, если их применяют регулярно в первой половине лета – один раз в 7−14 дней. Разовые акции – пустая трата времени.

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