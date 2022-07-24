Дачники рассказали, какие подкормки лучше использовать для посадки деревьев

Плодовые деревья растут на одном месте десятки лет, поэтому для посадки саженцев садоводы используют органические и минеральные удобрения.

Лучшие подкормки для деревьев на глинистой почве:

Сажать саженцы яблонь, груш, слив в глинистую почву можно, деревья нормально развиваются и растут, если посадочная яма правильно выкопана и заправлена. Если плодородный слой тонкий, то яму роют широкую и глубокую (1 м × 1 м), на дно насыпают дренаж – 30 сантиметровый слой гравия, битого кирпича.

Подкормкой для саженца будут органические и минеральные удобрения, заложенные в посадочную яму.

Рецепт субстрата, который вносят в яму при посадке деревьев на глинистую почву:

4 части перегноя;

4 части дерновой земли;

3 части торфа;

3 речного песка.

В посадочный грунт добавить 1 стакан простого суперфосфата, 3 стакана древесной золы.

Что вносить при посадке в песчаную почву:

Песчаная почва бедная, потому что в ней мало органики и все питательные вещества вымывают осадки. Для посадки деревьев роют не яму средней глубины и ширины – 0,8 м × 0,8 м. На дно набрасывают дерн, это органическое удобрение пролонгированного действия, которое будет медленно перепревать и задерживать в прикорневой зоне влагу.

Место посадки заполняют плодородным грунтом, в качестве подкормки в него добавляют хорошо перепревший перегной, глину, суперфосфат.

Пропорции:

2 части земли;

2 части перегноя;

1 часть глины;

300 г суперфосфата;

1 литровая банка золы

Зола богата калием и другими микроэлементами, поэтому ее вносят при посадке плодовых и декоративных деревьев.

Калий важный элемент питания, он повышает морозостойкость, засухоустойчивость растений.

Первый год лунку мульчируют полуперепревшим навозом и торфом, в последующие годы эту операцию повторяют. Участок под кроной каждое лето забрасывают скошенной травой и перепревшими опилками. Сухая трава богата лигнином, разлагаясь, он служит питанием для почвенных микроорганизмов, способствует накоплению гумуса.

Неправильные подкормки деревьев:

Плохо перепревшим навозом легко загубить здоровый саженец. Грубую ошибку – внесение не перепревшего перегноя в посадочную яму, часто делают начинающие садоводы. Саженцы, при такой посадке, страдают от токсичных выделений, которые образуются при гниении навоза.

Есть удобрения, которые негативно влияют на состояние деревьев.

При посадке опасны подкормки:

все виды селитры;

сернокислый калий;

хлористый калий.

Удобрения не эффективны для саженцев из-за слабой всасывающей активности корневой системы. Вредны, потому что могут обжечь корни. Суперфосфат не обжигает корни, но тоже может навредить. Опасны вредные водорастворимые примеси, которые входят в состав удобрения.

Чтобы фосфорная подкормка принесла дереву пользу, ⅔ суперфосфата помещают в нижнюю часть посадочной ямы. Оставшуюся часть добавляют в смесь почвы и перегноя, этим субстратом заполняют центральную часть лунки.

Многие садоводы, ссылаясь на негативный опыт, вообще не используют при посадке минеральные удобрения, ограничиваются внесением компоста, перегноя, древесной золы. Почвенные микроорганизмы перерабатывают органику и обогащают почву питательными веществами.