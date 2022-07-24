Специалист по питанию Кейтлин Флинн рассказала, чего никогда не следует делать при приготовлении салатов
Вкусный салат – обязательная часть правильного питания. Но во время приготовления такого блюда многие люди делают типичные ошибки, которые сводят пользу к минимуму.
Специалист по питанию Кейтлин Флинн предостерегает от использования слишком большого количества заправки. Ее нужно класть по краям блюда и перемешивать, а не выкладывать на ингредиенты.
Не стоит добавлять в салат очень много разных продуктов, особенно непривычных. Лучше пробовать новые ингредиенты по одному.
Не следует резать зелень ножом и нарезать овощи слишком крупно или неравномерно. Такой салат будет неудобно есть.
Если рецепт предусматривает добавление гренок, это нужно делать перед подачей. Иначе сок овощей размягчит сухарики, и они уже не будут хрустящими.
Сырой лук нужно подготовить к добавлению в салат, например, окунуть в ледяную воду или слегка посолить и выдержать 10 минут.
Тяжелые ингредиенты добавляют после заправки салата, чтобы они не оказались на дне. Помидоры, огурцы и другие овощи с высоким содержанием воды нужно добавлять перед подачей.
Пробовать заправку нужно не саму по себе, а в сочетании с ингредиентами блюда. Заправки лучше готовить самому, чем использовать готовые покупные продукты.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Генерал Марк Милли заявил, что Китай стал более агрессивным и опасным для США
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион заявил, что за последние пять лет китайские вооруженные силы стали значительно более агрессивными и опасными.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Bloomberg сообщает, что Путину могут не разрешить участвовать в похоронах Синдзо Абэ
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Огородники рассказали, как избавиться от сорняков на всё лето
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ