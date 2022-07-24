Специалист по питанию Кейтлин Флинн рассказала, чего никогда не следует делать при приготовлении салатов

Вкусный салат – обязательная часть правильного питания. Но во время приготовления такого блюда многие люди делают типичные ошибки, которые сводят пользу к минимуму.

Специалист по питанию Кейтлин Флинн предостерегает от использования слишком большого количества заправки. Ее нужно класть по краям блюда и перемешивать, а не выкладывать на ингредиенты.

Не стоит добавлять в салат очень много разных продуктов, особенно непривычных. Лучше пробовать новые ингредиенты по одному.

Не следует резать зелень ножом и нарезать овощи слишком крупно или неравномерно. Такой салат будет неудобно есть.

Если рецепт предусматривает добавление гренок, это нужно делать перед подачей. Иначе сок овощей размягчит сухарики, и они уже не будут хрустящими.

Сырой лук нужно подготовить к добавлению в салат, например, окунуть в ледяную воду или слегка посолить и выдержать 10 минут.

Тяжелые ингредиенты добавляют после заправки салата, чтобы они не оказались на дне. Помидоры, огурцы и другие овощи с высоким содержанием воды нужно добавлять перед подачей.

Пробовать заправку нужно не саму по себе, а в сочетании с ингредиентами блюда. Заправки лучше готовить самому, чем использовать готовые покупные продукты.