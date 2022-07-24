Огородники рассказали, как выращивать перец на соломе

Уже не первый сезон у дачников популярны высокие грядки из соломы, на них успешно выращивают болгарский перец.

Как сделать гряду из соломы:

Рулоны не подходят, для гряды нужна пшеничная солома в тюках. Сооружать гряду начинают за месяц до высадки рассады. Тюки выкладывают на ровную площадку паровозиком или формируют из них квадраты, кому как удобно.

В первый день проливают солому горячей водой, дают постоять, потом утаптывают ее ногами. На второй день приступают к компостированию, для этого готовят смесь из удобрений, берут:

1,5 кг аммиачной селитры;

500 г суперфосфата;

1,3 кг калийной селитры;

500 г сернокислого магния;

200 г железного купороса.

Этого количества хватит на 7 тюков. Удобрения смешивают в сухой емкости, делят на 3 равные части. Такая смесь нужна для того, чтобы солома загорелась, это корм для бактерий. Запуск процесса компостирования длится 3 дня, технология простая:

гряду посыпают смесью удобрений;

поливают водой;

утаптывают.

Эти три операции повторяют три дня подряд, потом втыкают в гряду градусник и следят за температурой, через несколько дней она начнет расти. Это признак того, что солома преет. На пике горения внутри гряды температура достигает 50 ℃, потом начинает снижаться. Перцы высаживают, когда на градуснике 25 ℃. Это оптимальная температура для рассады.

Как сажать перцы в солому:

Технология посадки рассады в солому не сложная, но имеет свои особенности.

Нужно заранее подготовить субстрат для заправки лунок:

2 части огородной земли;

1 часть хорошо перепревшего перегноя.

Лунки сделать металлическим штырем, тяпкой или руками на расстоянии 30 см друг от друга.

В лунку должно войти 1−1,5 литра грунта.

Рассаду перевалить из стаканчиков в лунки, обильно полить отстоянной водой. На несколько дней гряду укрыть нетканым материалом. В полутени растения быстрее укореняются и идут в рост.

Как ухаживать за перцами на соломе:

Тем, кто редко посещает дачу, нужен капельный полив. Соломенную гряду нужно поливать каждые 2 дня, правильно организованная система полива справится с этой задачей. Через 2 недели после пересадки, проводят первую подкормку, потом жидкие удобрения вносят раз в 10 дней.

Рецепт приготовления жидкого удобрения для первой корневой подкормки:

10 литров воды;

40 г нитроаммофоски.

Рецепт приготовления жидкого удобрения во время цветения, плодоношения:

10 литров воды;

20 г сульфата калия;

30 г мочевины;

30 г суперфосфата.

Растения сначала поливают отстоянной водой, потом раствором удобрений. Во время активного плодоношения кусты по листу подкармливают сульфатом магния. Перцы опрыскивают утром или после 5 вечера.

Вариант без компостирования:

Этот способ не требует предварительной подготовки. Соломенные тюки используют в качестве декоративного ограждения гряды. Их расставляют по периметру, а в образовавшийся промежуток насыпают смесь дерновой земли и перегноя.

Рассаду высаживают в один или несколько рядов. Схему посадки определяет ширина грядки. При таком способе посадки уход за перцами стандартный: поливы каждые 3−4 дня, корневые подкормки раз в 7−10 дней.

Посадка перцев в солому имеет определенные плюсы. Гряду можно соорудить на целине или на неплодородной земле. Теплолюбивой культуре комфортно в грунте, который подогревает преющая солома.