Огородники рассказали, как выращивать перец на соломе
Уже не первый сезон у дачников популярны высокие грядки из соломы, на них успешно выращивают болгарский перец.
Как сделать гряду из соломы:
Рулоны не подходят, для гряды нужна пшеничная солома в тюках. Сооружать гряду начинают за месяц до высадки рассады. Тюки выкладывают на ровную площадку паровозиком или формируют из них квадраты, кому как удобно.
В первый день проливают солому горячей водой, дают постоять, потом утаптывают ее ногами. На второй день приступают к компостированию, для этого готовят смесь из удобрений, берут:
1,5 кг аммиачной селитры;
500 г суперфосфата;
1,3 кг калийной селитры;
500 г сернокислого магния;
200 г железного купороса.
Этого количества хватит на 7 тюков. Удобрения смешивают в сухой емкости, делят на 3 равные части. Такая смесь нужна для того, чтобы солома загорелась, это корм для бактерий. Запуск процесса компостирования длится 3 дня, технология простая:
гряду посыпают смесью удобрений;
поливают водой;
утаптывают.
Эти три операции повторяют три дня подряд, потом втыкают в гряду градусник и следят за температурой, через несколько дней она начнет расти. Это признак того, что солома преет. На пике горения внутри гряды температура достигает 50 ℃, потом начинает снижаться. Перцы высаживают, когда на градуснике 25 ℃. Это оптимальная температура для рассады.
Как сажать перцы в солому:
Технология посадки рассады в солому не сложная, но имеет свои особенности.
Нужно заранее подготовить субстрат для заправки лунок:
2 части огородной земли;
1 часть хорошо перепревшего перегноя.
Лунки сделать металлическим штырем, тяпкой или руками на расстоянии 30 см друг от друга.
В лунку должно войти 1−1,5 литра грунта.
Рассаду перевалить из стаканчиков в лунки, обильно полить отстоянной водой. На несколько дней гряду укрыть нетканым материалом. В полутени растения быстрее укореняются и идут в рост.
Как ухаживать за перцами на соломе:
Тем, кто редко посещает дачу, нужен капельный полив. Соломенную гряду нужно поливать каждые 2 дня, правильно организованная система полива справится с этой задачей. Через 2 недели после пересадки, проводят первую подкормку, потом жидкие удобрения вносят раз в 10 дней.
Рецепт приготовления жидкого удобрения для первой корневой подкормки:
10 литров воды;
40 г нитроаммофоски.
Рецепт приготовления жидкого удобрения во время цветения, плодоношения:
10 литров воды;
20 г сульфата калия;
30 г мочевины;
30 г суперфосфата.
Растения сначала поливают отстоянной водой, потом раствором удобрений. Во время активного плодоношения кусты по листу подкармливают сульфатом магния. Перцы опрыскивают утром или после 5 вечера.
Вариант без компостирования:
Этот способ не требует предварительной подготовки. Соломенные тюки используют в качестве декоративного ограждения гряды. Их расставляют по периметру, а в образовавшийся промежуток насыпают смесь дерновой земли и перегноя.
Рассаду высаживают в один или несколько рядов. Схему посадки определяет ширина грядки. При таком способе посадки уход за перцами стандартный: поливы каждые 3−4 дня, корневые подкормки раз в 7−10 дней.
Посадка перцев в солому имеет определенные плюсы. Гряду можно соорудить на целине или на неплодородной земле. Теплолюбивой культуре комфортно в грунте, который подогревает преющая солома.
Опубликовано: Ангелина Крент
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