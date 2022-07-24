Огородники рассказали, какие ошибки совершают во время весенних подкормок

Можно подкармливать растения все лето и остаться без урожая. Выбор удобрений в магазинах для садоводов и огородников большой, поэтому наделать ошибок не сложно.

Внесение подкормок в холодную погоду:

Корневые подкормки в холодную погоду бесполезны и вредны. При низкой температуре развитие овощных культур замедляется, корни плохо усваивают калий, фосфор.

У каждой культуры свой температурный минимум:

цветная капуста, горох, картофель, лук, свекла – 12 ℃;

баклажаны, томаты, перцы – 18 ℃;

арбузы, кабачки, огурцы – 16 ℃.

При температуре почвы, воздуха ниже 8 ℃ применение карбамида не эффективно.

Температура почвы влияет на процессы минерализации. Грубая ошибка − внесение аммиачной селитры по мерзлому грунту, это пустая трата денег и времени.

Подкормка овощей в засуху:

Эту ошибку совершают дачники, редко бывающие на даче. В жаркую сухую погоду почвенные условия ухудшаются, увеличивается концентрация почвенного раствора. При редких поливах, азотные удобрения оказывают токсическое действие на микрофлору почвы, корни растений.

Фосфорные подкормки в условиях засухи, при низкой влажности почвы, мало эффективны. Чтобы не навредить растениям, нужно вечером обильно полить грядки, а на следующий день ближе к вечеру подкормить томаты, перцы, баклажаны, другие овощи по корень, снизив концентрацию раствора.

Перебор с азотными удобрениями:

Увлекаться аммиачной селитрой и другими азотными удобрениями не стоит.

Азот способствует быстрому наращиванию зеленой массы, но его избыток приводит к плачевным результатам:

томаты жируют, не завязывая плоды;

лук гниет и плохо хранится;

ягодные и декоративные кустарники зимой подмерзают;

у винограда не вызревает лоза.

Приготавливая раствор, нельзя превышать рекомендованную дозу, высокая концентрация удобрений приводит к ожогам корневой системы, гибели растений. Перебор с азотными подкормками чреват последствиями, растения чаще страдают от тли, мучнистой росы, плоды накапливают нитриты.

Сроки внесения подкормок:

Нарушение сроков внесения удобрений – грубая ошибка. Она критична для плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, отражается на качестве урожая. Во второй половине лета нельзя вносить под деревья, кусты, азотные удобрения.

Позднелетние азотные подкормки вызывают усиленный рост побегов, снижают зимостойкость многолетних культур. Они не приносят пользы томатам, потому что ухудшают иммунитет, повышают риск фитофтороза, способствуют активному росту пасынков, задерживают созревание плодов.

Неправильное сочетание удобрений:

Эта ошибка лишает дачников потенциального урожая. О несовместимости минеральных удобрений многие огородники просто не знают. Например, вносят одновременно суперфосфат и золу, чего точно нельзя делать.

Порошковый суперфосфат нельзя смешивать с мочевиной, аммиачной селитрой, смесь комкуется, становится гигроскопичной.

Критично для растений сочетание золы и мочевины, золы и аммиачной селитры. Неправильно сочетать суперфосфат и известь, щелочные подкормки с аммонийными удобрениями: сульфатом аммония, хлористым аммонием. Ошибки легко избежать, если при составлении плана подкормок заглядывать в таблицу совместимости удобрений.

Наобум купленные удобрения не приносят пользы. Подкормки эффективны, если их делают осмысленно, учитывают фазу роста, разновидность культуры, обращают внимание на погодные условия, тип почвы.