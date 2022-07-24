В Москве планируют переименовать Киевский вокзал в Брянский
Российский депутат Василий Власов направит в мэрию Москвы предложении о возвращении исторического названия Киевского железнодорожного вокзала.
24 июля депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Василий Власов в своём пресс-релизе заявил о решении направить на рассмотрение столичной мэрии предложение о смене названия Киевского вокзала на Брянский в Москве в понедельник, 25 июля 2022 года.
Власов отметил, что в случае принятия ходатайства, жителя Москвы посредством голосования через систему «Активный гражданин» самостоятельно примут окончательное решение о переименовании железнодорожной станции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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