В Москве планируют переименовать Киевский вокзал в Брянский

Российский депутат Василий Власов направит в мэрию Москвы предложении о возвращении исторического названия Киевского железнодорожного вокзала.

24 июля депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Василий Власов в своём пресс-релизе заявил о решении направить на рассмотрение столичной мэрии предложение о смене названия Киевского вокзала на Брянский в Москве в понедельник, 25 июля 2022 года.

Власов отметил, что в случае принятия ходатайства, жителя Москвы посредством голосования через систему «Активный гражданин» самостоятельно примут окончательное решение о переименовании железнодорожной станции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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