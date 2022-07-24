Огородники рассказали, что делать с чесноком, чтобы он не желтел

Пожелтение перьев чеснока – частое явление, с которым сталкиваются дачники. Такой «симптом» приводит к снижению качества и количества урожая.

Ранняя посадка:

Распространенная ошибка – ранняя посадка. При появлении весенних заморозков корневая система растения промерзает. Это приводит к таким неблагоприятным явлением, как пожелтение перьев, образование на них белых пятен.

Оптимальное решение – укрытие садовой культуры. Сделать это можно с помощью спанбонда или плотной пленки. Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендуется высаживать чеснок только тогда, когда температура воздуха прогреется до 8-10 градусов ночью.

Нехватка полезных минералов:

Еще одна причина, почему на перьях чеснока образовался желтый налет – нехватка калия или азота. В этом случае при появлении первых признаков заболевания рекомендуется сделать подкормку.

Если одновременно с пожелтением перья стали вялыми, а их рост замедлилсяв, требуется внести азотное удобрение. Рекомендуется купить готовую подкормку и использовать ее в соответствии с инструкцией.

О нехватке калия для растительной культуры указывает голубоватый налет и ожог бурого цвета. В этом случае требуется сделать подкормку золой.

Достаточно вносить удобрение 1 раз в 2-3 года. Лучше это делать ранней весной перед посадкой или осенью после сбора урожая.

Дополнительно можно использовать для растения стимулятор роста «Эпин». Во-первых, он поможет избавиться от желтизны, во-вторых, восстановит растительную культуру после повреждения.

Недостаточный полив:

Для любого растения важен правильный полив. Если недостаточно орошать чеснок, постепенно его перья начнут подсыхать и вскоре появится нежелательный желтый налет. Единственное решение этой проблемы – подкорректировать уход за культурой.

При засушливой погоде рекомендуется делать полив 1-2 раза в неделю. Рекомендуется использовать для этой цели воду комнатной температуры.

Чеснок – неприхотливая растительная культура. Однако, если за ней не ухаживать, то перья могут пожелтеть, что приведет к заболеванию и даже гибели растения. Важно, вовремя выявить причину появления проблемы и найти правильный подход к его решению.