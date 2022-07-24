Bloomberg сообщает, что Путину могут не разрешить участвовать в похоронах Синдзо Абэ

По информации Bloomberg, Япония рассматривает возможность отказа Владимиру Путину в участи в похоронах Синдзо Абэ, если российский президент изъявит такое желание.

Это связано с запретом на его въезд в Японию из-за конфликта России с Украиной. Однако вероятность желания Путина поучаствовать в  церемонии крайне низкая.

Япония проинформирует иностранные правительства о проведении похорон 27 сентября. В  сообщении будет содержаться запрос о желании официальных лиц принять участие в похоронах.

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения, состоятся в Токио 27 сентября.

Ритуал погребения с соблюдением всех правил уже проведен. Государственными похоронами в стране называют некое подобие поминок.

Абэ был крупной фигурой в японской политике и дольше всех премьер-министров занимал свой пост. Ожидается, что на его государственные похороны приедут люди  из многих стран мира.

Синдзо Абэ выступал за укрепление отношений между Японией и США, за повышение обороноспособности страны. 

Уходя с поста  премьер-министра, он сожалел о нереализованных планах, включая решение территориального спора с Россией.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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