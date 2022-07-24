Дачники рассказали, чем обрабатывать малину от вредителей и болезней

Весной малинник обрабатывают в профилактических целях, чтобы предупредить заражение различными заболеваниями и нашествие вредителей.

Обработка от заболеваний:

Домашние препараты болезни ягодника остановят только когда их заметили в самом начале, да и то — кратковременно. После того, как урожай снимут, побеги следует все-таки обработать химическими или биологическими растворами.

Из домашних средств используют:

Уксусный раствор. Разводят 100 мл в ведре воды и опрыскивают кусты при первых симптомах фитофторы и мозаики.

Для защиты от этих же заболеваний используют кефир или молочную сыворотку, разбавленные водой в пропорции 1:1.

Купировать активность патогенных грибков поможет такое средство. Водой, 1 л, заливают 200 г толченого чеснока и дают простоять 2 дня. Раствор процеживают, разводят в 10 л отстоянной воды, разводят 30-40 г хозяйственного или зеленого мыла, 10-15 г йода.

Временно остановить гниль, появляющуюся на корнях, поможет полив антисептиком — слабо розовым раствором марганцовки.

От вредителей:

Обработку народными средствами проводят многократно, с интервалом в 3-5 дней. Большинство рецептов избирательного действия, направлены на отпугивание взрослых насекомых и уничтожение потомства насекомых одного вида.

От паутинного клеща и тли помогут:

Настой одуванчиков. Прогревают ведро воды, замачивают 0,5 кг свежих листьев или 0,25 кг измельченных корней. Оставляют на 2 часа на солнце под крышкой, затем процеживают.

Опрыскивание перцем. 100 г чили в стручках вываривают 1 час в 1 л воды, настаивают 2 дня, периодически помешивая. Процеживают и разводят в 10 л воды.

Настой полыни и тысячелистника. Пучок трав — 50-60 г, заливают крутым кипятком, томят на медленном огне 5-7 минут, 3 часа настаивают. После того, как процедят, доводят объем жидкости до 5 л.

При приготовлении средства от тли и паутинного клеща из ботвы картофеля и помидор запаривают кипятком 500 г измельченной ботвы, оставляют на 3 ч. Процеживают, доводят до объема 10 л, добавляют по 1 ч. л. тертого зеленого мыла и селитры, 1 ст. л. перца. Обработку проводят 1 раз в 7 дней.

Для защиты от долгоносика готовят чесночный настой. Настаивают 5 суток 0,5 кг толченых зубцов в 3 л воды 5 суток. Затем пропускают через сито, чтобы удалить кашицу, разводят в ведре воды. Для повышения эффективности перемешивают с 50 г хозяйственного мыла.

Малинный жук не любит запаха пижмы. 1кг только что срезанной травы заливают в ведре воды на 48 часов. Затем 1 час кипятят на медленном огне, остужают. Процеживают в последнюю очередь. Свежую траву можно разложить в малиннике.

Обработку народными средствами проводят в сухую погоду, когда солнце сядет. Такие предосторожности необходимы, потому что дожди быстро смывают народные средства. А при попадании брызг на листья, они преломляют солнце, как линзы. Могут появиться ожоги.