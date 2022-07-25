Дачники рассказали, какие сорта малины принесут богатый урожай

Малина вкусна и полезна, выращивать ее не сложно. Важно выбрать удачный сорт и правильно посадить саженцы. На хорошо удобренном участке кусты интенсивно развиваются, редко болеют, дают отличный урожай.

Ультраранняя малина Лячка:

Это замечательный сорт польской селекции, по скороспелости он вне конкуренции – урожай поспевает в первой декаде июня. Не подкачали другие характеристики Лячки (Ляшки). Размер ягод, при хорошей агротехнике, − 4 см, вес − 6−8 г.

Спелые экземпляры висят на кустах несколько дней (неделю), не осыпаются, не подсыхают. Урожай при транспортировке не теряет товарных качеств, поэтому сорт выращивают в коммерческих целях. Кусты мощные – 2,5−3 метра, требуют подвязки. Плодоносят побеги прошлого года.

Сорт зимостойкий, малина хорошо зимует, не вымерзает при -30 ℃. Для получения крупной, товарной ягоды, нормируют количество побегов. На одном погонном метре оставляют 6 штук. Лячка хорошо отзывается на поливы, подкормки, один куст дает 6 кг ягод. Лячка плохо переносит оттепели, поэтому лучше зимует в регионах где много снега.

Туламин:

Эта летняя малина точно не разочарует вкусом, другими характеристиками. Сорт не новый, выведен в Канаде, его хорошо знают и российские, и зарубежные садоводы. На одном месте кусты растут 12 лет, потом малинник переносят на другое место.

Канадский сорт выдерживает сибирские, уральские морозы, его выращивают в Красноярском крае, Омской, Новосибирской области. В северных регионах Туламин отлично плодоносит в теплицах. Урожайность малины выше на юге, там ее используют в промышленных масштабах, выращивают на шпалере.

У ягод фруктовый аромат, эталонный вкус – сладкий с легкой кислинкой. Они продолговатые, одномерные, красные, не рассыпаются, не мельчают к концу сезона. Крупные экземпляры весят 6 г. Урожай хранится несколько дней, не теряет товарный вид при транспортировке.

Кусты прямостоячие, плодоносят на побегах прошлого года, не нуждаются в опылителях. Одно растение дает 3−4 кг ягод. Сорт среднеспелый, пик урожайности приходится на конец июля, последние ягоды собирают в конце августа.

Атлант:

На даче должна расти урожайная, зимостойкая ремонтантная малина. Есть отличный сорт − Атлант, он подходит и для садоводов любителей, и для промышленного выращивания.

Кусты не требуют опоры, крупные, плотные ягоды не боятся транспортировки, характеристики:

красные;

конусообразные;

средний вес 5−9 г;

не осыпаются, не рассыпаются, легко отрываются.

Атлант отечественный сорт, выведен известным селекционером И. В. Казаковым.

Агротехника простая: саженцы высаживают на расстоянии 1 метр друг от друга, поливают, подкармливают, мульчируют, обрабатывают от грибковых заболеваний, стеблевой мухи. Для плодоношения оставляют 7 побегов на куст. Сорт выдерживает кратковременную засуху не снижая урожайность, плодоносит на побегах текущего года.

В условиях Сибири вызревают не все ягоды, потому что урожай начинает поспевать в сентябре, чтобы ускорить созревание, кусты накрывают укрывным материалом. Период созревания растянутый малину собирают раз в 2 дня весь месяц.

Если кусты осенью не обрезают, то первый урожай получают с веток прошлого года. Это не повышает продуктивность плантации, кустам сложно обеспечивать две волны урожая. Лучше осенью срезать все ветки, чтобы ягоды формировались на однолетних побегах. Такой способ упрощает подготовку к зиме.

Этих трех сортов для личного потребления достаточно, их можно выращивать на дачном участке. Сроки созревания разные, поэтому свежая малина будет на столе все лето.