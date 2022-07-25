Диетолог The Women's Dietitian Кори Рут назвала лучшие рецепты смузи, чтобы избавиться от жира на животе
Смузи – отличное дополнение к рациону для тех, кто стремится похудеть. Они быстро готовятся, помогают сохранять чувство сытости и служат прекрасным перекусом.
Желающим избавиться от жира на животе необходимы особые рецепты смузи. Для их приготовления потребуются специальные ингредиенты.
Ягодный смузи из малины, ежевики и черники на основе миндального молока не содержат сахара, который присутствует во фруктовых соках, и позволяет эффективнее бороться с жировыми отложениями.
Можно приготовить смузи на основе тофу, который станет источником белка. Он помогает предотвратить всплеск инсулина, который способствует накоплению жира на животе.
Смузи на основе шпината и авокадо с добавлением семян льна гарантирует чувство сытости, а заодно поддержание гормонального баланса и профилактику рака.
Банановый смузи с грецким орехом станет отличным началом дня. А вот добавлять мюсли не рекомендуется из-за высокого содержания сахара.
Ягодный смузи с цветной капустой обладает приятной текстурой. Он получается сытным, помогает воздержаться от незапланированных перекусов.
Смузи на кефире служит источником пробиотиков, которые нормализуют пищеварение, поддерживают иммунитет и помогают расщеплять жир.
Опубликовано: Светлана Репина
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