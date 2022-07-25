Власти Китая рассказал, какую вакцину от коронавируса получил Си Цзиньпин

Заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил, что президенту Си Цзиньпину и другим высокопоставленным политикам были введены вакцины от COVID отечественного производства.

Таким способом местные власти пытаются активизировать кампанию по вакцинации и ревакцинации населения.

Цзэн Исинь сказал, что выбор лидеров в пользу отечественных вакцин свидетельствует о высоком уровне доверия к ним.

Он также отметил, что это в полной мере показывает, какое значение руководство страны придает работе по профилактике и контролю эпидемии.

На данный момент уровень вакцинации считается слишком низким для открытия страны. Китай продолжает следовать стратегии «нулевого COVID», включая массовое тестирование, строгие правила изоляции и локальные блокировки.

Из-за многочисленных ограничений этот подход сталкивается с растущим сопротивлением со стороны граждан и бизнеса.

Во время вспышки в Шанхае были высказаны опасения по поводу низкого уровня вакцинации.

Чиновники заявили, что только 38% лиц старше 60 лет получили бустерную дозу, в то время как только 15% лиц старше 80 лет получили две дозы.