ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР, четыре мирных жителя скончались

Представители СЦКК заявили о гибели четырёх гражданских в результате обстрела украинскими солдатами города Рубежное в ЛНР.

Вечером воскресенья, 24 июля 2022 года, пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале заявила об открытии огня украинской стороной по городу Рубежное.

Сотрудники СЦКК уточняют, что в результате артиллерийского обстрела девятью снарядами «натовского» калибра украинской стороной от травм несовместимых с жизнью скончались четыре мирных жителя города в Лисичанско-Северодонецкой агломерации ЛНР.