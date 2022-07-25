ВСУ обстреляли город Рубежное в ЛНР, четыре мирных жителя скончались
Представители СЦКК заявили о гибели четырёх гражданских в результате обстрела украинскими солдатами города Рубежное в ЛНР.
Вечером воскресенья, 24 июля 2022 года, пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале заявила об открытии огня украинской стороной по городу Рубежное.
Сотрудники СЦКК уточняют, что в результате артиллерийского обстрела девятью снарядами «натовского» калибра украинской стороной от травм несовместимых с жизнью скончались четыре мирных жителя города в Лисичанско-Северодонецкой агломерации ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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