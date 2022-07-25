Огородники рассказали, как избавиться от колорадского жука на всё лето

Колорадский жук, который родом из Северной Америки, не один год атакует посадки картофеля по всему мира, считаясь самым опасным врагом этой культуры.

Биоактивные средства:

Как и у любого живого существа на планете, у колорадского жука есть свои естественные враги. Ученые воспользовались этим обстоятельством и создали уникальные биологические препараты.

В их составе преобладают патогенные грибки и культуры бактерий, которые несут смерть вредителю. Попадая в организм насекомого, они развиваются и убивают колорадского лука изнутри.

Главное достоинство подобных средств в том, что они безопасны для человека, животных и окружающей среды. Но и минус есть – биопрепараты не воздействуют на кладки яиц, поэтому потребуется постоянно обрабатывать картофель, чтобы избавляться от нового поколения.

Лучшие биопрепараты:

Битоксибациллин;

Фитоверм;

Агравертин;

Боверин.

Средства разбавляют в указанном количестве воды и обработать пораженные посадки.

Народные рецепты:

Не все хотят использовать химические или биологические средства, поэтому ведут борьбу самостоятельно.

Самый простой способ справиться с колорадским жуком, когда его численность на огороде не слишком большая, это ручной сбор. Затем насекомых помещают в солевой раствор и уничтожают. Такая работа требует много времени и сил.

Есть и другие народные способы против колорадского жука:

Опудривание. В таких целях рекомендуют использовать березовую золу с расчетом 10 кг на сотку. После дождя кусты пудрят, чтобы на влажных листьях образовалась тонкая пленка. Обсыпают кусты картофеля 2 раза до цветения и 1 раз после.

Опрыскивание. Дома можно приготовить настои и отвары, которые отпугнут колорадского жука. В качестве активного действующего вещества выбирают чистотел, томатную ботву, подсолнечник, полынь, березовый деготь, горький перец.

Есть ряд полезных растений, которые отпугивают полосатого вредителя, например, бархаты, белая яснотка, календула, огуречная трава, настурция, пижма, маттиола двурогая, котовник.

Их можно рассадить в лунки между рядами. Отпугивающе на вредителя действуют также бобовые культуры, лук, хрен. Посадив их рядом, можно получить сразу урожай с 2 культур.

Колорадский жук питается листьями пасленовых культур, в его организме скапливается токсин солонин, который содержится в зелени этих растений. Многие птицы и животные вредителя не едет. Но фазаны, жужелицы, хищные клопы, златоглазки и божьи коровки не прочь полакомиться вредителем. Поэтому не стоит уничтожать естественных врагов.

Химикаты:

Группа препаратов, которые способны быстро избавить участок от вредителя. В их составе присутствуют ядовитые компоненты, которые могут быть опасны для человека, животных.

Использование химических средств оправдано, если другие способы не помогли справиться с нашествием колорадского жука.

Наиболее действенные химические препараты:

Актара;

Жукоед;

Регент;5

Корадо.

Поработать с такими средствами нужно с полным соблюдением правил безопасности. Использование средств защиты обязательно.

Борьба с колорадским жуком должна начинаться ранней весной и включать в себя не только обработку пораженных растений, но и профилактические меры, предотвращающие распространение насекомого. Это поможет избежать использования химических препаратов, которые опасны для человека и животных.