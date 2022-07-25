Огородники рассказали, когда и как сажать горох в открытый грунт

Горох является одной из самых популярных огородных культур. Он очень вкусный, в нем много витаминов. Выращивать горох на участке очень просто, но нужно соблюдать элементарные правила агротехники.

Когда сеять горох в открытый грунт:

Горох выращивают в открытом грунте, так как он считается холодостойкой культурой и даже способен переносить небольшие заморозки. Именно поэтому сажать его можно одним из первых. В каждом регионе сроки посева свои.

Агрономы рекомендуют приступать к посеву гороха, когда температура почвы прогреется хотя бы до +5°C на глубине около 5 см. Можно взять специальный термометр с металлическим щупом. Снег должен полностью сойти, а почва слегка подсохнуть. Можно попробовать копнуть ее лопатой. Если грунт не прилипает к ней, земля считается подходящей.

В Средней полосе России горох сажают примерно в конце апреля, в начале мая. На юге можно приступать к посеву с третьей декады апреля, а в северных регионах торопиться не стоит. Лучше приступить к работе не раньше 10 мая.

При выборе сроков посева желательно ориентироваться на лунный календарь. Можно сеять горох на растущую Луну. Всходы при этом появятся раньше.

Как сажать правильно:

Для начала нужно выбрать правильное место, на котором лучше расположить грядку. Горох любит солнечные участки, хорошо защищенные от ветра. Отличными предшественниками станут огурец, капуста, тыква, картофель. После гороха его лучше не сажать, так как почва может быть заражена болезнями и вредителями, которые поражают именно эту культуру.

Предварительно можно внести фосфорно-калийное удобрение, после чего перекопать грядку. Но лучше сделать это еще осенью, чтобы за зиму минеральные вещества перешли в легко усвояемую форму.

Горох можно сеять как сухим способом, так и с замачиванием. В первом случае всходить он будет долго, нет возможности заранее оценить качество посадочного материала. Замочить горошины очень просто. Для этого их нужно залить водой на 10-12 часов. Воду за этот период лучше поменять 1-2 раза.

Перед самым посевом можно замочить посадочный материал на 5 минут в растворе борной кислоты (1 г на 5 л). Это поможет защитить посадки от опасных вредителей.

Пророщенный горох всходит еще быстрее. Для такой подготовки нужно завернуть посадочный материал во влажную ткань и поместить в теплое место. Время от времени материал нужно смачивать, не допуская пересыхания. Как только появятся ростки, можно сажать горошины в грунт.

Посев нужно проводить по определенной схеме. На грядке следует сделать бороздки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Глубина бороздок должна составлять 4-5 см. После этого нужно хорошо пролить углубления, подождать, когда вода впитается, и посеять горошины на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Бороздки следует закрыть землей и разровнять грунт. Уход за всходами заключается в прополке, поливах. Пока не появились входы, поливать грядку нужно 2 раза в неделю. Когда ростки вырастут, нужно соорудить шпалеру и подвязать каждое растение.

Некоторые огородники предпочитают сжать горох около заборов, что очень удобно. В свою очередь эта культура сама может послужить своего рода изгородью. Горох часто располагают около огуречной грядки для защиты от ветра.

Сажать горох можно в конце апреля или в начале мая. Растение не боится похолоданий, но если есть сомнения в возвратных заморозках, лучше немного отодвинуть посев. Период вегетации у культуры не очень большой, поэтому все стручки успеют вызреть, даже если посадить горох в конце весны.