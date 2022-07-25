Китай хотел построить 20-метровую пагоду в идеальном месте для шпионажа возле Капитолия

Согласно документам ФБР, Китай планировал строительство пагоды высотой более 20 м на холме неподалеку от Капитолия в Вашингтоне.

Эти планы были пресечены, поскольку данное место было бы идеальным для шпионажа за правительством США.

Из отчетов контрразведки следует, что Пекин якобы предложил в 2017 году потратить 100 миллионов долларов на строительство богато украшенного китайского сада в Национальном дендрарии в Вашингтоне, округ Колумбия, с храмами, павильонами и белой пагодой.

Но представители контрразведки США остановили проект, отметив, что пагода была бы стратегически расположена на одной из самых высоких точек в округе Колумбия.

Она находилась бы всего в двух милях от Капитолия США, т.е. в идеальном месте для сбора разведданных.

Китайские официальные лица также заявили, что хотят построить его из материалов, отправленных в США в дипломатической почте, которые американские таможенные органы не могут проверять.

В расследовании от 2017 года ФБР также предупредило о риске, который представляет оборудование Huawei китайского производства на вышках сотовой связи вблизи военных баз США в сельской местности Среднего Запада.

Сейчас администрация Байдена проводит расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования из-за опасений, что американские вышки сотовой связи, оснащенные его оборудованием, могут собирать конфиденциальную информацию с военных баз и ракетных шахт, которую компания затем может передать в Пекин.