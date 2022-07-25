Огородники рассказали, как "разбудить" почву перед посадкой

Весна – время пробуждения природы. Наступает время устраивать грядки, вносить семена для получения будущего урожая.

Температурный режим земли для посадки:

Температура почвы – важный показатель, который определяет поступление влаги и питания к корням, рост, развитие, дыхание растения. Для внесения семян требуется достижение определенных температурных показателей, при которых в почве начинается движение воды, возобновляется деятельность полезных микробов, повышающих плодородие земли.

Главным показателем является температура окружающего воздуха. Среднее значение температуры воздуха для высадки разных культур составляет 12-18 градусов днем и 5-8 градусов в ночное время.

Верхний слой земли нагревается быстрее. Для создания комфортных условий для семян, при которых обеспечивается 100% всхожесть растений, необходимо обеспечить прогрев почвы.

Температура земли должна быть 7-10 градусов.

Способы подготовки почвы:

Каждый садовод на своем участке может обеспечить требуемый температурный режим для нормального развития растений. Достаточно воспользоваться следующими способами:

Внесение древесной золы или торфа. После схода снежного покрова, верхний слой почвы равномерно укрывают золой или торфом. Они являются удобрением для грунта, одновременно способствуя его прогреву.

Полив горячей водой. Самый простой метод. Его можно использовать в том случае, когда почва полностью подготовлена под посадку. Это значит, что с осени земля перекопана, в нее внесены минеральные удобрения.

Грядку проливают горячей водой, накрывают полиэтиленовой пленкой. Через 2-3 часа полиэтилен снимается, производится посев. Грядка вновь накрывается пленкой до появления всходов. В воду можно добавить перманганат калия. В этом случае почва будет обеззаражена, всхожесть семян повысится.

Использование полиэтилена в качестве укрывного материала. Грядка закрывается пленкой, края которой фиксируются. В течение нескольких дней, особенно в солнечную погоду, тепло будет собираться под пленкой, прогревая почву.

Прогрев с помощью органических удобрений. Внесение органики приводит к повышению температуры грунта вследствие выделения большого количества тепла в процессе разложения удобрения.

Вносить органику следует с особой осторожностью, потому что свежий навоз может уничтожить растения. Его следует добавлять в лунки в небольшом количестве и обязательно перемешивать с почвой.

Если на участке имеется компостная куча, то ее содержимое отлично подходит для прогрева почвы. Для этого по центру грядки на всю длину выкапывается траншея глубиной 50-60 см, в которую укладывается компостный материал.

После укладки его засыпают грунтом. Оставаясь в земле, он греет ее. Кроме того, на такой грядке можно получить хороший урожай благодаря тому, что компост удобряет почву.

Подготовку земли перед посадкой желательно делать, потому что она обеспечит своевременные всходы, рост растений, высокую урожайность посаженных культур. Бережное отношение к земле окупится осенью, когда придет время собирать урожай.