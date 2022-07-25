Члены комитета по разведке предупреждают США о биологическом оружии, нацеленном на ДНК отдельных американцев

Член палаты представителей Джейсон Кроу предупредил американцев, чтобы они держались подальше от служб тестирования ДНК.

По словам Кроу, полученная такими службами информация может быть использована для разработки биологического оружия, нацеленного на определенные группы американцев или на отдельных лиц.

На Форуме безопасности Аспена в Колорадо Кроу заявил, что многие американцы готовы передать информацию о своей ДНК частным компаниям.

Он уточнил, что в последние 20 лет ожидания в отношении конфиденциальности существенно ухудшились.

Джейсон Кроу утверждает, что такие компании собирают ДНК людей и продают информацию. В качестве примерна он назвал 23andMe.

Сенатор Джони Эрнст из Айовы добавил, что противники США могут использовать ту же технологию для нацеливания на домашний скот и урожай, чтобы вызвать голод.

На форуме также обсуждался вопрос доступности дешевых беспилотников военного назначения, расширения использования искусственного интеллекта Китаем и Россией.

США и их противники изучают способы объединения дронов и технологии искусственного интеллекта для создания групп до 200 дронов, которые могут быстро перемещаться по полю боя.