Огородники рассказали о безрассадном способе посадки томатов

К концу зимы квартира огородника напоминает филиал теплицы. Все подоконники и часть столов заняты емкостью с рассадой, при проветривании помещения приходится тщательно закрывать двери, чтобы не было сквозняков.

Плюсы и минусы выращивания в открытом грунте:

Тем, кто проживает в Средней полосе России, на Урале и Ленинградской области экспериментировать с высеванием в открытый грунт можно только для себя. Один из основных минусов — снижение урожайности. Да и урожай придется собирать намного позже.

Основные недостатки способа:

Зависимость от погодных условий. Трудно сориентироваться с датой посадки.

Рост замедляется. Скорее всего, «доходить» томатам придется на подоконниках.

Повышается вероятность заражения фитофторой.

Необходимо выбирать особые сорта — низкорослые, с крепкими стеблями, устойчивые к температурным перепадам и заражениям. В эту группу входят: Взрыв, Амурский штамб, Спринт-2, Весенние заморозки, Ямал, Северянин, Леопольд, Жонглер. Все они специально разработаны для выращивания в прохладных регионах.

Чтобы успеть собрать урожай, лучше заранее подготовить теплые грядки, приобрести укрывной материал, возможно, установить стойки. К тому же нужно заранее подготовиться к тому, что попробовать свои плоды придется на 2-3 недели позже. Впрочем, менее вкусными они не будут.

Но есть и свои плюсы в безрассадном выращивании помидор. Квартира не загромождена, да и перевозка семян на участок обходится намного дешевле, чем емкостей с рассадой. Учитывать следует и экономию времени, которое раньше приходилось тратить на протравливание, посев, пикировку и так далее.

Выращенные растения намного устойчивее к вредителям и реже болеют — у них более крепкая корневая система, которая уходит глубже в почву. А значит, поливать можно реже.

Семена из овощей, выращенных безрассадным способом, намного качественнее, чем высаженных через рассаду. Они сохраняют качество сорта (если он не гибридный), у них сокращается период развития и формирования завязей.

Алгоритм огородных работ:

Семена перед посевом не замачивают и не протравливают. Почва должна прогреться не менее, чем до +14–15°С. Для того, чтобы заранее удобренная почва быстрее прогрелась, ее закрывают темной пленкой или нетканным агроволокном.

Как только погода позволит, сухие семена высаживают во влажный грунт. Наиболее удобные схема посадки — двухстрочная. Расстояние между бороздками — 0,9 м, меж строчками — 0,5 м, размеры строчек — 0,35 м.

Размещение грядок по такому принципу позволяет легко прикрыть посадку при возвратных заморозках весной, или в конце лета — при раннем похолодании. Тогда плоды успеют созреть.

После высевания лучше землю вновь прикрыть пленкой, или сразу же натянуть укрытие на предварительно установленные дуги. Если полотне сделать несколько отверстий, то можно реже ездить в участок для проветривания. Как только установится стабильная среднесуточная температура выше +15-17°С, пленку уже убирают.

Уход за помидорами, высаженными безрассадным способом, стандартный. Увлажнение при подсыхании верхнего слоя почвы, с обязательным рыхлением, подкормки — на фазе 5-6 листьев и на этапе формирования плодов, обработка по мере необходимости.

А в августе, для ускорения вызревания, на кусте прищипывают точки роста. Если выбрать правильные сорта, даже пасынкование не понадобится.