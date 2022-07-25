Жаир Болсонару собирается переизбраться на пост президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул собственную кандидатуру на выборах руководители страны, которые запланированы на октябрь 2022 года.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул собственную кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в октябре 2022 года, передает корреспондент РИА Новости.

Об этом Болсонару сообщил на митинге, проходящем в городе Рио-де-Жанейро. Вместе с заявлением о планах действующего президента переизбраться на следующий срок, Болсонару произнес речь, направленную на мобилизацию консервативного электората.

Перед тысячами сторонников, одетых в зелено-желтую одежду - цвета бразильского флага, лидер правых взглядов вышел на сцену в Рио-де-Жанейро, "отстаивая свою веру в Бога, семью и свободу", сообщает Financial Times.

Известный своим критическим отношением к демократии и левым силам, Болсонару продолжает вести свою политическую карьеру ориентируясь на граждан с правыми и консервативными взгядами.

Действующий президент также заявил: "Сегодня у нас есть президент, который верит в Бога, представляет военных и полицию, верит в семью".

Несмотря на теплый прием в Рио, Болсонаро предстоит тяжелая борьба в преддверии выборов в октябре.

Согласно многочисленным опросам, он отстает от своего главного соперника на пост президента, бывшего лидера левых сил Луиса Инасиу Лулы да Силвы, на 10-15%, хотя разрыв, похоже, сокращается.