Огородники рассказали, как увеличить урожай томатов вдвое

Для увеличения урожайности помидоров вдвое при выращивании в открытом грунте учитывают все – от выбора сорта и соблюдение севооборота до выбора подкормок и профилактики болезней.

Крепкие корни:

Важно рассаду высадить своевременно – возрастом 45-55 дней, в это время формируются первые цветочные кисти, если опоздать, то раннего цветения и урожая не будет. Томатные саженцы высаживают с востока на запад.

Такое расположение обеспечит равномерное освещение кустов. Они будут прогреваться утром и затеняться в полдень. Увеличится световой день, повысится урожайность овощей.

Для хорошего урожая нужна крепкая, развитая корневая система. Окучивать кусты надо в момент роста корней, чтобы был доступ кислорода. Рост корневища происходит в начале развития рассады, затем все силы растение пускает на наращивание зеленой массы.

Рост корней возобновляется до цветения и до появления завязей. В эти периоды окучивают томаты, чтобы кислород поступал к корням.

Первое рыхление делают, когда на стебле появляются пупырышки. Рыхление проводят на влажной земле, а не сухой. Второй раз окучивают саженцы, когда стебель у основания меняет цвет – с зеленого на синий.

Мульчирование – важный этап в развитие молодняка. Мульча предохраняет корни от выветривания и высыхания. На поверхности земли не образуется твердая корка, сохраняется влага, не растут сорняки.

Томатная ботва и пасынкование:

Оказывается, помидоры лучше развиваются на собственной ботве. Для этого осенью после сбора урожая зеленую часть не выбрасывают, мелко режут и заделывают в землю под перекопку. А весной перегнивший материал станет удобрением для новых саженцев.

Обрезка пасынков даст возможность все силы растений пустить на формирование плодов, а не на развитие зелени. Отростки после срезки могут снова отрастать, оставляют пеньки высотой 1 см.

Удаляют ветки, которые растут из пазухи листьев. В зависимости от сорта оставляют 1-3 основных стебля. Не забывают удалять лишнюю листву, которая тормозит развитие завязей. Отрезают 2 нижних листика, процедуру повторяют через 8 дней. От пасынкования зависит будущее количество томатов.

Опрыскивание:

В период цветения 2 и 3 кисти опрыскивают кусты раствором борной кислоты. В ведре воды разводят 10 г средства и тщательно размешивают. Распыляют борную смесь за сезон 1-2 раза.

Бор помогает формироваться пыльце и завязям, способствует росту плодов. Борная подкормка стимулирует образование точек роста, увеличивает глюкозу в томатах. Нехитрый совет позволит увеличить урожайность на 20%.

Опрыскивание наземной части томатов ускоряет созревание плодов и дает возможность получить ранний урожай овощей. Проводят процедуру не чаще 1 раза в 10 дней при сухой и теплой погоде.

Варианты внекорневых подкормок:

Монофосфат калия и кальциевая селитра – 1 ч. л. на 10 л воды.

На 10 л жидкости 1 ч. л. мочевины.

Йод (20 капель) с молочной сывороткой (1 л) разводят в ведре воды.

За сезон можно кормить растения 3-4 раза. Питательные составы не только помогут увеличить количество плодов, но и защитят кусты от болезней.

Корневые подкормки:

Десертом для помидоров является органическое и минеральное удобрение. В золе находятся все питательные вещества, необходимые для развития рассады. На влажную почву насыпают золу вокруг куста – 3 ст. л. на 1 кв. м. Подкармливать органикой можно 1 раз в 15 дней. Помидоры также хорошо отзываются на травяные настои.

Во время образования второй цветочной кисти поливают растения смесью сернокислого калия (15 г) и настоя птичьего помета (0.5 л) размешенного в воде (10 л). В период образования плодов удобряют томаты суперфосфатом – 30 г средства смешивают с 10 л воды и 30 г гумата калия.

Один раз за вегетацию помидоры кормят дрожжевым раствором:

В емкости разводят 100 г свежих дрожжей, 100 г сахара и 3 л воды, перемешивают.

Ставят в теплое место бродить на сутки. Периодически взбалтывают смесь.

Разводят дрожжевой состав водой: на 10 л 1 стакан смеси.

Вносят под куст 1 л жидкости.

Все подкормки делают после полива почвы. В сухой земле плохо усваиваются питательные вещества и можно получить ожог корней, особенно если удобрения были концентрированные. Поливают овощи отстоянной водой утром или вечером, 1-2 раза в неделю. В жару поливы увеличивают вдвое. Под каждый куст выливают 3-5 л воды.

От севооборота зависит урожай овощей. Если культуру высаживать на одном месте белее 3 лет, то возможно заражение растений болезнями и вредителями. К тому же дефицит питательных веществ отразится на развитии рассады.

Предшественниками помидоров могут быть: кабачки, любая капуста, огурцы, тыква, редис, чеснок. Не стоит высаживать томаты после картошки, помидоров, перца, баклажанов.