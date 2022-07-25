Огородники рассказали, как правильно удобрять урожай луковой шелухой

Минеральные удобрения обладают богатым составом и быстро питают растения благодаря доступной форме соединений в составе.

Полезные свойства:

Такое удобрение прекрасно регенерирует и укрепляет корневую систему огородных культур, способствует их активному росту и развитию, пышному цветению и обильной отдаче урожая.

Всё это органика демонтирует благодаря таким полезным качествам:

противовоспалительное;

восстанавливающее;

иммуностимулирующее.

Внекорневая обработка позволяет избавиться от многих вредоносных насекомых: клещей, зеленой тли, медведки, долгоносика, гусениц, бабочек-капустниц, плодожорки. Внесение органики полезна как огородным культурам, так и самому грунту. Она улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой, повышая воздухообмен.

Как приготовить органическое удобрение:

Есть несколько способов использования этого вида органики, отсюда и разные приёмы при подготовке удобрения. Сырьё готовят как отвар, настой, а также применяют в качестве мульчи.

Главное — соблюдать правильные пропорции и время подготовки. В первом случае берут стакан шелухи, заливают водой (до 2 л), кипятят в течение нескольких минут, а затем настаивают. После остывания концентрата, приступают к внесению, не разбавляя его.

Главное отличие настоев состоит в том, что их не требуется проваривать. Для их подготовки подойдёт даже холодная вода. Вот несколько рецептов:

Стакан сырья всыпают в ведро, куда заливают холодную воду. Настаивают до 4 суток, процеживают. Этот состав показывает отличный результат на плодовых деревьях и ягодных кустарниках.

Берут немного шелухи (10 г), измельчённый репчатый лук (20 г) и заливают 1000 мл вара, накрывают крышкой, выдерживают 9 часов. Средство используют для опрыскивания уличных и горшечных культур.

Луковый запах не любят многие вредители. Для предотвращения их заселения и развития патогенных организмов стоит засыпать органикой грядки.

Под какие культуры применяют:

Особая ценность удобрения состоит в том, что его можно применять под комнатные растения. Условия внутри дома сложно назвать идеальными для выращивания цветов. Это и сухой воздух, недостаточно хорошее освещение, и бедная почва с ограниченным количеством питательных соединений.

Сочетание негативных условий может привести к гибели растений. На помощь придёт луковый настой. В профилактических целях его применяют раз в 3-4 недели.

Хорошие результаты луковая подкормка демонстрирует в саду и на огороде. Её используют под следующие растения.

Огурцы — помогает предохранить растения от поражения гнилями. Они быстро укореняются и обильно цветут.

Томаты — корневые внесения делают стебли культуры более мощными и крепкими. Помидоры не так кренятся под весом завязи.

Кабачки — их нежная корневая система благодаря луковой шелухе хорошо развивается, тем самым позволяя получить достаточное питание для вызревания урожая.

Тыква — реагирует на подкормки быстрым вступлением в фазу плодообразования.

Редис — спасает от крестоцветной блошки.

Луковая подкормка не только подпитывает растения самыми необходимыми витаминами и микроэлементами. Она повышает их устойчивость и надёжно защищает от вредителей.