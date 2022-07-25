FT: армия Китая перехватит самолёт Нэнси Пелоси при высадке на Тайвань

Газета Financial Times утверждает, что Китай намерен перехватить самолёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси при её попытке высадиться на Тайване.

Международная газета Financial Times утверждает, что правительство Соединённых Штатов получило предупреждение от Китая о военных последствиях в случае попытки американского политика Нэнси Пелоси прилететь на Тайвань с рабочим визитом.

По данным журналистов Financial Times, в Белом доме опасаются, что Китай перехватит самолёт Пелоси во время его попытки приземлиться на территории Тайваня. Сам визит Нэнси Пелоси на Тайвань должен состояться в августе, однако Джо Байден публично заявил, что это плохая идея.