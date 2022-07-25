Захарова: состояние экономики США похоже на смерть Ленина в 1924 году
Представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявления главы Минфина США об американской экономике со смертью Владимира Ленина.
Утром понедельника официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила слова главы Министерства финансов США Джанет Йеллен о том, что экономика Штатов не находится в состоянии рецессии, а пошла на закономерный и временный спад после быстрого роста.
Захарова иронично ответила Йеллен, заявив, что в 1924 году граждане Советского Союза тоже думали, что Владимир Ленин не умер, а просто уснул.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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