Сергей Лавров назвал «одержимостью» запрет Запада на фотографирование с политиками из РФ

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Египет заявил, что Запад "одержим" и рассылает рекомендации о встречах с российскими политиками, сообщает Reuters,

В частности, указывается, что с россиянами нельзя ни фотографироваться, ни тем более подписывать документы. Лавров сослался на заявление главы германской дипломатии Анналены Бербок.

Сергей Лавров назвал действия Запада "навязчивой идеей" запрет фотографироваться с ним. Глава МИД России также сослался на ситуацию, когда министр Германии Анналена Бербок назвала "вызовом" присутствие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на совместном фото с президентами России и Ирана, которое было сделано на встрече в Тегеране.

"Протокол с требуемой позицией был представлен группой послов западных стран: США, Франции, Германии, Великобритании и представителей ЕС. Позиция требовала от наших арабских друзей, во-первых, осуждения, а во-вторых, заявления о неприятии тех или иных действий, которые совершает Россия", - заявил возмущенный Лавров.

Он особо подчеркнул, что с рекомендовано "не подписывать какие-либо документов и нельзя с нами фотографироваться".

Российский министр прибыл в Каир в субботу вечером и уже встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Это только первая остановка в его визите в Африку. В ближайшие дни Лавров планирует посетить Уганду, Эфиопию и Республику Конго.