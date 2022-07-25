Сергей Лавров назвал «одержимостью» запрет Запада на фотографирование с политиками из РФ
Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Египет заявил, что Запад "одержим" и рассылает рекомендации о встречах с российскими политиками, сообщает Reuters,
В частности, указывается, что с россиянами нельзя ни фотографироваться, ни тем более подписывать документы. Лавров сослался на заявление главы германской дипломатии Анналены Бербок.
Сергей Лавров назвал действия Запада "навязчивой идеей" запрет фотографироваться с ним. Глава МИД России также сослался на ситуацию, когда министр Германии Анналена Бербок назвала "вызовом" присутствие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на совместном фото с президентами России и Ирана, которое было сделано на встрече в Тегеране.
"Протокол с требуемой позицией был представлен группой послов западных стран: США, Франции, Германии, Великобритании и представителей ЕС. Позиция требовала от наших арабских друзей, во-первых, осуждения, а во-вторых, заявления о неприятии тех или иных действий, которые совершает Россия", - заявил возмущенный Лавров.
Он особо подчеркнул, что с рекомендовано "не подписывать какие-либо документов и нельзя с нами фотографироваться".
Российский министр прибыл в Каир в субботу вечером и уже встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Это только первая остановка в его визите в Африку. В ближайшие дни Лавров планирует посетить Уганду, Эфиопию и Республику Конго.
Опубликовано: Николай Скира
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