Захарова: Трамп и Гор сделали два революционных для США заявления
Мария Захарова рассказала о неожиданных словах Дональда Трампа и Альберта Гора, которые могут спровоцировать революцию в США.
Представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем фактом, что два американских политика практически одновременно сделали революционные для США заявления.
По словам Захаровой, демократ Альберт Гор заявил, что американская демократия разрушена. Одновременно с этим бывший американский президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что в США есть только два пола: мужской и женский. По мнению Марии Захаровой, в Вашингтоне начали о чём-то догадываться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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