Бастрыкин: Сирия, Иран и Боливия станут участниками трибунала над Киевом

Глава СК РФ призвал привлечь Сирию, Иран и Боливию к трибуналу над актуальным Киевским режимом.

Утром понедельника председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал привлечь независимые государства к расследованию преступлений, совершаемых по прямому указу современного украинского режима. По мнению Бастрыкина, в трибунале над Киевом должны участвовать Иран, Сирия и Боливия.

Также Александр Бастрыкин утверждает, что участие ООН и государств коллективного Запада в российском трибунале над правительством Украины маловероятно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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