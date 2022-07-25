Глава СК РФ призвал привлечь Сирию, Иран и Боливию к трибуналу над актуальным Киевским режимом.

Утром понедельника председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал привлечь независимые государства к расследованию преступлений, совершаемых по прямому указу современного украинского режима. По мнению Бастрыкина, в трибунале над Киевом должны участвовать Иран, Сирия и Боливия.

Также Александр Бастрыкин утверждает, что участие ООН и государств коллективного Запада в российском трибунале над правительством Украины маловероятно.