Бастрыкин: Сирия, Иран и Боливия станут участниками трибунала над Киевом
Глава СК РФ призвал привлечь Сирию, Иран и Боливию к трибуналу над актуальным Киевским режимом.
Утром понедельника председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал привлечь независимые государства к расследованию преступлений, совершаемых по прямому указу современного украинского режима. По мнению Бастрыкина, в трибунале над Киевом должны участвовать Иран, Сирия и Боливия.
Также Александр Бастрыкин утверждает, что участие ООН и государств коллективного Запада в российском трибунале над правительством Украины маловероятно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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