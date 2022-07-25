Telegraph: Борис Джонсон планирует последнюю поездку в Киев в должности премьера
Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон намеревается посетить Украину ещё в должности премьера.
Британская газета The Telegraph утверждает, что Борис Джонсон намеревается совершить прощальную поездку в Киев, находясь ещё в должности премьер-министра Великобритании.
По данным инсайдеров газеты The Telegraph, Джонсон чувствует свою персональную ответственность за прежнюю поддержку Киевского режима и должен убедиться в том, что весь цивилизованный мир нормально воспринимает его отставку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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