Администрация Запорожья начала выдавать российские свидетельства о рождении
В подконтрольных России частях Запорожской области начали выдачу российских свидетельств о рождении.
25 июля сотрудник совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе началась выдача российских свидетельств о рождении. Также Рогов утверждает, что родители детей с российским гражданством в Запорожской области претендуют на все российские льготы.
По словам Владимира Рогова, российское свидетельство о рождении можно получать в таких городах Запорожской области как Мелитополь, Энергодар и Бердянск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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