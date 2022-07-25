Администрация Запорожья начала выдавать российские свидетельства о рождении

В подконтрольных России частях Запорожской области начали выдачу российских свидетельств о рождении.

25 июля сотрудник совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе началась выдача российских свидетельств о рождении. Также Рогов утверждает, что родители детей с российским гражданством в Запорожской области претендуют на все российские льготы.

По словам Владимира Рогова, российское свидетельство о рождении можно получать в таких городах Запорожской области как Мелитополь, Энергодар и Бердянск.