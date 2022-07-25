Польский депутат Корвин-Микке похвалил Путина и отметил, что в России больше свободы, чем в Польше

Депутат польского Сейма Януш Корвин-Микке в ходе вопросов и ответов с интернет-пользователями заявил, что в России больше свободы, чем в Польше, пишет wprost.pl.

Ранее политик и его коллеги по фракции "Конфедерация" представили в Сейме инициативу "Остановить украинизацию Польши". Депутаты взяли в руки украинские флаги и объявили, что будут танцевать на могиле Владимира Зеленского.

На вопрос, есть ли в России капитализм, Корвин-Микке ответил, что "в стране Владимира Путина есть некоторый госкапитализм и есть остатки социализма".

"Налоги ниже, чем в Польше, экономических свобод теоретически больше, чем в Польше, - убеждал он.

"Говорят, что коррупции больше, чем в Польше, а в Украине еще больше, намного больше. Когда дело доходит до гражданских свобод, их в России больше, чем в Польше, при условии, что государственные органы не подвергаются нападкам. В нашем случае все наоборот: можно избить депутата Сейма, облить краской, обругать президента", - добавил Корвин-Микке.

Ранее политик заявлял, что "в России любой может открыть бизнес, у него низкий налог и все льготы". Корвин-Микке также отметил, что "Россия является оплотом демократии".

Януш Корвин-Микке также тепло отозвался о президенте России, назвав Владимира Путина "его превосходительством" и похвалив за упоминание в позитивном контексте Иосифа Сталина.