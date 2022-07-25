Юрий Подоляка назвал военную помощь Европы для Украины позором

Военный украинский блогер Юрий Подоляка высказался об оказании НАТО военной помощи Украине. По его словам, страны Запада не оказывают должную поддержку, как это должно быть на самом деле и называет военную помощь настоящим позором.

Украина как никто другой надеялась на западную помощь в борьбе против России, но она не увенчалась успехом. Об этом уведомил военный блогер Юрий Подоляка, который назвал поставки военной техники от НАТО настоящим позором.

Недавно произошел съезд НАТО, где лидеры обсудили как будет осуществляться дальнейшая помощь Украине. По результатам переговоров было решено помочь очередной партией оружия. Но украинский министр обороны Алексей Резников так и не сказал конкретно, какая и в каком объеме будет оказана помощь.

Однако Подоляка уверен в том, что Киев надеялся на большую помощь, чем он сможет получить.

«Это можно назвать своеобразным провалом. Самое худшее в этой ситуации, что все засекречено, а значит рассчитывать не на что. Теперь не совсем ясно, как удерживать черноморское побережье», – сказал Подоляка.

Чем же можно объяснить такое поведение со стороны якобы поддерживающих государств? Все оружие, которое отдает Запад плавно перекочевывает к России, а вторая восприимчивость Европы к санкциям, обернулась против них же.

Запад сдает позиции, это видно невооруженным глазом, поэтому, что будет дальше пока неизвестно. Но видно, что Украине держать оборону становится все сложнее.