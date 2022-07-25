Самый большой в мире блин в 7.4 метра в диаметре испекли во Франции
На 40-м фестивале «Праздник Мадлен» в Керхине в Атлантической Луаре члены ассоциации «Мете» побили 33-летний мировой рекорд и испекли блин в 7.4 метра.
По информации France Bleu Loire Océan , для приготовления потребовалось 55 литров молока, 300 яиц, 30 килограммов муки и 6 килограммов масла, что в сумме составило 111 литров теста для блинов.
Тесто всего за пять минут приготовили трое поваров и в течение 30 минут его наливали в гигантскую сковородку, чтобы получить однородную массу.
«Нам было весьма сложно его перевозить, ведь блин весит больше двух тонн! Мы должны были быть осторожны с мостами и линиями электропередач. Это впечатляет», - признался президент ассоциации Жиль Ле Жантиль.
Опубликовано: Тарас Медведев
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