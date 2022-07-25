Лавров объявил целью спецоперации свержение киевской власти

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена свергнуть украинское правительство.

«Мы определенно помогаем украинскому народу освободиться от абсолютно враждебного народу и истории режима», — заявил Лавров в воскресенье в Каире. Отметив, что русский и украинский народы отныне будут жить вместе.

Ранее в среду Лавров пригрозил Киеву освободить районы за пределами Донбасса, чтобы на фоне поставок тяжелых западных вооружений, обезопасить ДНР и ЛНР.

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила по этой причине Россию в пропаганде.

«Россия каждый раз использует разные аргументы. На этот раз они говорят, что это из-за военной поддержки», — заявила она в интервью «Немецкой волне».

Первоначально цель Кремля в СВО заключалась в том, чтобы демилитаризировать территорию ЛДНР в границах областей.

Западные СМИ отметили, что Лавров своим заявлением противоречит более ранним сообщениям о целях СВО.

«У нас нет намерений менять режим на Украине», — заявил глава МИД РФ в апреле в интервью телеканалу India Today. «Украинцы сами должны решить, под каким руководством они хотят жить», заверил тогда Лавров.