Президент Германии Штайнмайер обвинил Путина в желании разделить Европу

Война, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины, также является «войной против единства Европы», заявил в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Война, которую Путин ведет против Украины, — это также война против единства Европы. Мы не должны допустить, чтобы нас разделили, мы не должны допустить, чтобы великое дело объединенной Европы, которое мы так многообещающе начали, было разрушено», — заявил он во время выступления в Падерборне.

«Эта война не только за территорию Украины, она за общую основу наших ценностей и нашего мироустройства», — добавил он.

Но защищать эти ценности и отстаивать их также означает быть готовым «примириться со значительными издержками».

«Готовы ли мы к этому? Мы все сталкиваемся с этим вопросом — сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы», — отметил президент ФРГ: « Россия не довольствуется вопросом о границах, не довольствуется оккупацией территорий независимого и суверенного соседнего государства, она доходит до того, что бросает вызов государственному характеру Украины».

Ранее киевские власти обвинили Штайнмайера в симпатиях Кремлю, из-за этого его не пригласили в Киев, что стало причиной дипломатического скандала.