Азарёнок: Европа хочет Лукашенко

Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок утверждает, что страны Европы хотят Лукашенко.

25 июля белорусский телеведущий Григорий Азарёнок сообщил, что страны европейского континента оккупированы идеями либерализма и толерантности, однако глаза жителей Европы ещё "не заплыли" и в состоянии различить настоящие ценности.

По мнению Григория Азарёнка, Евросоюз воспринимает происходящее в Беларуси как восходящее на Востоке солнце и поистине хочет Александра Лукашенко своим правителем.