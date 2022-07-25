Азарёнок: Европа хочет Лукашенко
Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок утверждает, что страны Европы хотят Лукашенко.
25 июля белорусский телеведущий Григорий Азарёнок сообщил, что страны европейского континента оккупированы идеями либерализма и толерантности, однако глаза жителей Европы ещё "не заплыли" и в состоянии различить настоящие ценности.
По мнению Григория Азарёнка, Евросоюз воспринимает происходящее в Беларуси как восходящее на Востоке солнце и поистине хочет Александра Лукашенко своим правителем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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