Азарёнок: Европа хочет Лукашенко

Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок утверждает, что страны Европы хотят Лукашенко.

25 июля белорусский телеведущий Григорий Азарёнок сообщил, что страны европейского континента оккупированы идеями либерализма и толерантности, однако глаза жителей Европы ещё "не заплыли" и в состоянии различить настоящие ценности.

По мнению Григория Азарёнка, Евросоюз воспринимает происходящее в Беларуси как восходящее на Востоке солнце и поистине хочет Александра Лукашенко своим правителем.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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