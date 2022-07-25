ЕС одобрил вакцину датской компании Bavarian Nordic против обезьяньей оспы

Европейская комиссия одобрила вакцину баварско- скандинавской фармацевтической группы против распространения оспы обезьян, сообщила датская лаборатория в понедельник, 25 июля.

Ранее  вакцина Imvanex была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Эта вакцина против оспы была разрешена в ЕС еще в 2013 году.

Вакцина Imvanex продается как Jynneos в Соединенных Штатах, где она лицензирована против оспы обезьян с 2019 года. Это делает ее единственной лицензированной вакциной для профилактики этого заболевания.

Bavarian Nordic объявила о новом крупном заказе в США в середине июля, в результате чего количество доз, заказанных в США, достигло 7 миллионов. На прошлой неделе также было объявлено о заказе 1,5 миллиона доз не названной европейской страной.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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