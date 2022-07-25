ФСБ сообщила по попытке разведки Украины угнать военные российские самолеты

Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении операции военной разведки Украины по вербовке российских летчиков и попытки угона боевых самолетов Военно-космических сил (ВКС) России.

По данным ФСБ, украинские разведчики обещали российским летчикам деньги и гарантии по получению гражданства одной из стран Европейского союза. От российских военнослужащих требовалось осуществить перелет и посадку самолета на территории, которая контролируется ВСУ.

В ходе вербовки российских летчиков, военная разведка Украины раскрыла расположение средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины и военных аэродромов в стране. В числе стратегических данных оказалась зона боевых действий на юго-востоке Украины.

За угон военных самолетов Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ, российским летчикам предлагали два миллиона долларов, а также паспорт одной из страны Евросоюза. В подтверждение своих слов сотрудники развески Украины скидывали ссылку на сайта Верховной Рады, где указано, что украинские власти готовы официально платить за угнанную российскую технику.

ФСБ считает, что в операции разведки Украины участвовал расследователь Bellingcat Христо Грозев (внесен Минусом РФ реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). В эфире телеканала «Россия 24» был показан сюжет о срыве операции Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.