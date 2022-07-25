Сергей Лавров подтвердил: Россия готова экспортировать зерно в Египет

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Египте заявил, что все договоренности по транспортировке зерна остаются в силе, без всякого рода изменений.

В выходные прошла конференция в Египте по торговым вопросам. Одной из основных острых тем стала транспортировка зерна из Украины, которая нарушилась из-за русско-украинской конфликтной ситуации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Каире дал свой положительный ответ, что Россия будет поставлять зерно в Египет как и было договорено ранее. Страна высказала свою готовность выполнить все обязательства в полном объеме.

«Мы подтвердили полную готовность к транспортировке зерновой продукции, а также выполнению всех договоренностей. Данные слова были подтверждены и президентом России Владимиром Путиным, который лично общался по телефону с президентом Египта. Россия всегда выполняет свои общения», — подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, из-за спецоперации произошло блокирование и минирование морских портов Украины, что привело к проблемам с транспортировкой зерна в нуждающиеся страны. Мир готовится к массовой головке. Но хоть Украина не является одиночным поставщиком зерна, но относится к самым крупным.

Стоит отметить, что сейчас другие страны осуществляют полное условие своих контрактов по доставке продукции, во все страны, пока не разрешится российско-украинское разногласие.