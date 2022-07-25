Центробанк России начнет печатать пятирублевые и десятирублевые купюры
Центробанк России решил возобновить выпуск пятирублевых и десятирублевых купюр для удобства расчетов.
«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались», — сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.
Новые технологии позволят выпустить более долговечные и защищенные банкноты.
Десятирублевки планируют напечатать уже к концу текущего года, что касается пятирублевых купюр, то срок их выпуска пока не известен.
ЦБ сообщает, что обращение монет соответствующего номинала сохраняется.
Опубликовано: Тарас Медведев
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