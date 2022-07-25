Центробанк России начнет печатать пятирублевые и десятирублевые купюры

Центробанк России решил возобновить выпуск пятирублевых и десятирублевых купюр для удобства расчетов.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались», — сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

Новые технологии позволят выпустить более долговечные и защищенные банкноты.

Десятирублевки планируют напечатать уже к концу текущего года, что касается пятирублевых купюр, то срок их выпуска пока не известен.

ЦБ сообщает, что обращение монет соответствующего номинала сохраняется.