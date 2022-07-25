Guardian: пенсионеры Британии вынуждены работать из-за роста цен

Издание Guardian утверждает, что британские пенсионеры начали вынужденно работать из-за повышения стоимости продуктов и услуг в стране.

Газета The Guardian со ссылкой на Бюро национальной статистики утверждает, что британские пенсионеры начали больше работать, нежели ранее: ещё в прошлом году 116 тысяч британцев старше 50 лет начали работать или искать работу.

Лидер сообщества людей старше 50 лет в Великобритании Стюарт Люис утверждает, что граждане страны пенсионного возраста чувствуют уменьшение своей покупательской способности, ввиду чего не доверяют государству в вопросе стабилизации кризиса и начинают искать новые источники дохода помимо пенсий.