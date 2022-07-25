Миллионы китайцев призвали оставаться дома из-за аномальной жары

В понедельник несколько городов в Китае объявили красный уровень опасности из-за сильной жары, обрушившейся на страну, где десятки миллионов людей попросили оставаться дома.

Волны экстремальной жары затронули в последние месяцы разные места на планете, например, Западную Европу в июле и Индию в марте-апреле.

По мнению ученых, изменение климата привело к более частым волнам тепла. Это явление увеличиться с ожидаемым повышением температуры в ближайшие годы.

Китай не является исключением: в то время как Шанхай недавно побил 149-летний рекорд жары с температурой 40,9°C, в эти выходные в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь (восток КНР) ртутный столбик превысил 41°C, побив исторический рекорд в двух городах Китая.

Населению в районах повышенной готовности — в основном на юго-востоке и северо-западе страны — предписано «прекратить любую деятельность на свежем воздухе и уделить особое внимание предотвращению пожаров», сообщила национальная служба погоды.